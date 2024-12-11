Кремль готовит россиян к окончанию войны, но есть важный нюанс - Коваленко

Андрей Коваленко отметил, что уже фиксируется определенное движение РФ в направлении мирных переговоров.

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Путин готовит россиян к завершению войны / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, сайт Кремля

Главное из заявления Коваленко:

РФ может пойти на мирные переговоры

Окружение Путина готовит россиян к завершению войны

Кремль может готовиться к новому вторжению

РФ может пойти на мирные переговоры с Украиной, но все не так просто. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, сообщает 24 канал.

Он отметил, что действительно фиксируется определенное движение в направлении к переговорам и окончанию войны в Украине. Кремль может даже рассказывать россиянам о том, что якобы все прошло "значительно лучше, чем ожидалось".

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В то же время не следует исключать вариант, при котором РФ будет готовиться к новому вторжению в Украину.

"Есть определенная информация относительно тезисов для российских военкоров. Они должны рассказывать, что "война прошла значительно лучше, чем могло быть. Сейчас не вытянули, но надо готовиться к так называемому реваншу. Вот сейчас подготовимся - и через несколько лет попробуем снова решить все задачи",- сказал Коваленко.

Мирные переговоры РФ и Украины - что известно

Как сообщал Главред, президенту Владимиру Зеленскому поступило интересное предложение. Так, стало известно, где могут состояться переговоры между Украиной и РФ.

В то же время эксперт Огрызко утверждает, что Украина может избежать территориальных уступок во время мирных переговоров. По его мнению, Трампа можно убедить выгодными предложениями.

Кроме этого, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко также назвал дату, когда могут начаться официальные переговоры. Однако они могут затянуться. В лучшем случае - на несколько недель, месяцев, а в худшем - растянуться на весь год.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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