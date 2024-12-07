Где могут состояться переговоры между Украиной и РФ: Зеленскому поступило предложение

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Австрии Карлом Негаммером. Президент рассказал, о чем говорили на встрече.
Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины на следующий год. Речь идет о помощи энергетической системе зимой и защите украинцев от российского террора.
"Пригласил Австрию присоединиться к Совместной декларации G7 о поддержке Украины и в будущем заключить двустороннее соглашение о долгосрочной поддержке. Мы должны вместе принудить Россию к установлению длительного и справедливого мира", - написал Зеленский.видео дня
Смотрите видео о встрече Зеленского с канцлером Австрии:
Канцлер Австрии Карл Негаммер отметил, что Вена готова принять будущие мирные переговоры между Украиной и Россией. Во время разговора они обсудили совместные усилия для достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира.
"Как столица нейтральной страны, Вена всегда готова принять будущие мирные переговоры", - подчеркнул он.
Зеленский в Париже - главные новости
Как ранее сообщал Главред, 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский может посетить церемонию открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери в Париже. На событии будет присутствовать новоизбранный президент США Дональд Трамп, для которого это станет первым зарубежным визитом после победы на выборах. Также ожидается участие около 40 глав государств и правительств.
7 декабря стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж и встретился с Трампом и Макроном. Встреча состоялась в Елисейском дворце.
Впоследствии Зеленский рассказал первые подробности встречи с Трампом и Макроном. Владимир Зеленский заявил, что встреча с Трампом и Макроном была продуктивной. К тому же лидеры договорились работать дальше. Он добавил, что во время встречи лидеры общались о ситуации в Украине, в частности, на поле боя. Также обсуждался вопрос о справедливом мире и завершении войны.
Другие новости:
- Не только Донбасс: военный сказал, какие регионы хочет захватить РФ
- "Я сожалею": Блинкен жестко ответил Лаврову относительно Украины
- "Настоящая дорога смерти": лейтенант о существенном ухудшении ситуации в Покровске
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред