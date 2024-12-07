Где могут состояться переговоры между Украиной и РФ: Зеленскому поступило предложение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Париже с канцлером Австрии Карлом Негаммером.

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Австрия заявила о готовности принять будущие мирные переговоры / Коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Австрии Карлом Негаммером. Президент рассказал, о чем говорили на встрече.

Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины на следующий год. Речь идет о помощи энергетической системе зимой и защите украинцев от российского террора.

"Пригласил Австрию присоединиться к Совместной декларации G7 о поддержке Украины и в будущем заключить двустороннее соглашение о долгосрочной поддержке. Мы должны вместе принудить Россию к установлению длительного и справедливого мира", - написал Зеленский. видео дня

Смотрите видео о встрече Зеленского с канцлером Австрии:

Австрия заявила о готовности принять будущие мирные переговоры / фото: скриншот

Канцлер Австрии Карл Негаммер отметил, что Вена готова принять будущие мирные переговоры между Украиной и Россией. Во время разговора они обсудили совместные усилия для достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира.

"Как столица нейтральной страны, Вена всегда готова принять будущие мирные переговоры", - подчеркнул он.

Зеленский в Париже - главные новости

Как ранее сообщал Главред, 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский может посетить церемонию открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери в Париже. На событии будет присутствовать новоизбранный президент США Дональд Трамп, для которого это станет первым зарубежным визитом после победы на выборах. Также ожидается участие около 40 глав государств и правительств.

7 декабря стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж и встретился с Трампом и Макроном. Встреча состоялась в Елисейском дворце.

Впоследствии Зеленский рассказал первые подробности встречи с Трампом и Макроном. Владимир Зеленский заявил, что встреча с Трампом и Макроном была продуктивной. К тому же лидеры договорились работать дальше. Он добавил, что во время встречи лидеры общались о ситуации в Украине, в частности, на поле боя. Также обсуждался вопрос о справедливом мире и завершении войны.

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