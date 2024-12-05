Не только Донбасс: военный сказал, какие регионы хочет захватить РФ

Сергей Филимонов убежден, что российские оккупанты не остановятся даже после захвата Донбасса.

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Военный назвал цель РФ на фронте / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Российские оккупанты хотят оккупировать не только Донецкую и Луганскую области. Командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов назвал цели врага. Об это сообщает ТСН.

Он считает, что РФ не остановится на оккупации Донбасса и пойдет вперед. Враг хочет захватить всю Украину.

"Российская армия не остановится нигде. То есть, если мы ее сами не остановим, то они пойдут и в Одессу, и в Киев, и во Львов. То есть России не нужно государственность Украины. России нужна эта территория и России нужно уничтожить нашу государственность", – сказал он. видео дня

При этом россияне не будут смотреть на то, кто именно становится их целью. У врага одна цель - убийство украинцев.

"Им главное уничтожить как можно больше украинцев, уничтожить нашу государственность, уничтожить нас как нацию, разбрасывать нас", – добавил он.

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Напомним, на Кураховском направлении продолжаются ожесточенные бои, однако ВСУ смогли стабилизировать ситуацию. Враг замедлил темпы наступления с севера (Кураховское водохранилище) и юга (Сухие Ялы).

Также россияне массово покидают свои позиции в оккупированной части Херсонской области из-за произвола командиров, сообщает партизанское движение "Атеш". Дезертирство спровоцировано групповыми избиениями, угрозами отправить на смертельные задания и круглосуточными дежурствами.

Как сообщал Главред, продолжаются тяжелые бои за поселок Великая Новоселка, важный стратегический пункт на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Оккупантам нужно много пехоты и огневого ресурса для захвата этого населенного пункта, но его природные условия затрудняют захват.

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