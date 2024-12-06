Зеленский может встретиться с Трампом во Франции: в Le Monde узнали подробности

Во Францию съедутся около сорока глав государств и правительств.

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Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Что известно:

Встреча может произойти на торжественной церемонии в Париже

Во Франции ждут около сорока глав государств и правительств

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить 7 декабря церемонию открытия отреставрированного собора Парижской богоматери в Париже, где также ожидают избранного президентом США Дональда Трампа.

Как пишет Le Monde, в Париже пройдет открытие реконструированного Собора Парижской Богоматери, а на церемонии будет присутствовать новоизбранный президент США Дональд Трамп, для которого эта поездка будет первым зарубежным визитом после победы на выборах.

видео дня

Также там будут присутствовать около сорока глав государств и правительств. Ожидается и визит президента Украины Владимира Зеленского.

"Он встретится с президентом Макроном. Возможны и другие встречи, в частности, с новоизбранным президентом Дональдом Трампом", - сообщил источник издания.

Известно, что свое участие подтвердили президент Германии Франк Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Польши Анджей Дуда, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Болгарии Румен Радев, президент Эстонии Алар Карис, президент Финляндии Александр Стубб и президент Литвы Гитанас Науседа. Также будет присутствовать президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось о том, что встреча в Вашингтоне состоялась на Капитолийском холме в среду, 4 декабря, между избранным вице-президентом Джей Ди Вэнсом и новым советником по национальной безопасности Майком Уолцем со стороны США. С украинской стороны были Андрей Ермак и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев.

Как сообщал Главред, Президент США Дональд Трамп на днях выбрал спецпредставителя по Украине и РФ – им стал бывший военный, генерал в отставке Кит Келлог. В апреле Келлог предложил заморозить войну в Украине и запустить переговоры Киева и Москвы.

Напомним, заморозка войны может стать неизбежным сценарием, полагает бывший советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. По мнению Болтона, Трамп будет пытаться найти оптимальный вариант, но соглашение, вероятно, будет временным. Россия же не собирается останавливаться.

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Что такое издание Le Monde? Le Monde французская ежедневная вечерняя газета Главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

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