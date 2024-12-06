Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ермак встретился с представителями Трампа в США: СМИ раскрыли подробности разговора

Марина Фурман
6 декабря 2024, 00:50
106
Встреча не была направлена на обсуждение потенциального плана мира.
Ермак, Вальс
Украинская делегация провела встречу в Вашингтоне / Коллаж: Главред, фото Википедия, УНИАН

Коротко:

  • Ермак встретился с командой Трампа
  • Обсуждали ситуацию на фронте
  • Вопрос плана мира в Украине не поднимали

На этой неделе глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с представителями команды новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет CNN.

Согласно обнародованной информации, встреча в Вашингтоне состоялась на Капитолийском холме в среду, 4 декабря, между избранным вице-президентом Джей Ди Вэнсом и новым советником по национальной безопасности Майком Уолцем со стороны США. С украинской стороны были Андрей Ермак и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев.

видео дня

В материале говорится, встреча не была направлена на обсуждение потенциального плана мира или решения войны.

Украинские официальные лица, в свою очередь, пытались донести Уолцу и Вэнсу свою точку зрения на ситуацию и наладить с ними отношения. Как отметил один из источников, украинская сторона считает, что достигла своих целей и осталась довольна результатами встречи.

В издании добавляют, что официальные представители обеих сторон более часа обсуждали ситуацию на поле боя.

"Украинцы предложили общую схему своей оборонной стратегии, но не вдавались в подробные детали. Уолц и Вэнс по большей части слушали", - говорится в материале.

Также издание уточняет, что украинская делегация не встречалась с избранным Трампом спецпредставителем по Украине Кейтом Келлогом во время своего визита в среду.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как писал Главред, спецпредставитель США по Украине и России, назначенный новоизбранным президентом Штатов, заявил, что российско-украинскую войну надо заканчивать и не стоит недооценивать Трампа - он намерен выполнить свои обязательства.

Накануне также аналитик Валерий Клочок отметил, что Дональд Трамп во время своего президентства будет пытаться способствовать переговорам, чтобы уменьшить уровень эскалации войны в Украине.

Генерал в отставке Уэсли Кларк сообщал, для того, чтобы запустить завершение войны агрессора России против Украины, надо создать необходимые условия. Оккупанты должны оставить украинские территории, нужно найти похищенных детей и пропавших без вести людей, провести расследование военных преступлений, и убийств украинских военнопленных.

Читайте также:

Что известно о CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине CNN Дональд Трамп Андрей Ермак
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинский город под угрозой оккупации: в ВСУ очертили опасную ситуацию

Украинский город под угрозой оккупации: в ВСУ очертили опасную ситуацию

01:41Украина
Ермак встретился с представителями Трампа в США: СМИ раскрыли подробности разговора

Ермак встретился с представителями Трампа в США: СМИ раскрыли подробности разговора

00:50Украина
"Я сожалею": Блинкен жестко ответил Лаврову по поводу Украины

"Я сожалею": Блинкен жестко ответил Лаврову по поводу Украины

23:59Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Чем отличаются 2 картинки с влюбленной парой: только гении заметят скрытые детали

Чем отличаются 2 картинки с влюбленной парой: только гении заметят скрытые детали

Так Лаврова еще не унижали: на ОБСЕ произошел скандал

Так Лаврова еще не унижали: на ОБСЕ произошел скандал

Гороскоп на сегодня 6 декабря: Ракам - впечатляющий успех, Львам - исполнение желаний

Гороскоп на сегодня 6 декабря: Ракам - впечатляющий успех, Львам - исполнение желаний

Принц Гарри впервые высказался про развод с Меган Маркл: "Мне искренне жаль"

Принц Гарри впервые высказался про развод с Меган Маркл: "Мне искренне жаль"

Как не угробить газовый котел: почему он тухнет и хитрый способ решения проблем

Как не угробить газовый котел: почему он тухнет и хитрый способ решения проблем

Последние новости

01:41

Украинский город под угрозой оккупации: в ВСУ очертили опасную ситуацию

01:30

С музыкой в сердце: топ-10 лучших украинских артистов и песен 2024 - список

00:50

Ермак встретился с представителями Трампа в США: СМИ раскрыли подробности разговора

00:09

Сколько осталось денег для военной помощи Украине: в Пентагоне назвали сумму

05 декабря, четверг
23:59

"Я сожалею": Блинкен жестко ответил Лаврову по поводу Украины

Начнут мириться с Ким Чен Ыном и отдаляться от США: Виталий Кулик - о последствиях кризиса в Южной КорееНачнут мириться с Ким Чен Ыном и отдаляться от США: Виталий Кулик - о последствиях кризиса в Южной Корее
23:38

Елена Мозговая с экстравагантной прической похвасталась осуществлением мечты

23:07

Угроза наступления на Херсон: в ВСУ сделали новое заявление о "300 лодках" РФ

23:03

В Раде планируют упростить выезд за границу некоторым мужчинам: что известно

22:20

"Чернобровый и красивый": Ольга Фреймут впервые показала брата-военного

Реклама
22:06

"Больше, чем 5 стран Европы": сколько новых танков РФ производит ежегодно

22:00

Переговоры с командой Трампа и скандал в ОБСЕ: главные новости Украины (дайджест)

21:33

Не только Донбасс: военный сказал, какие регионы хочет захватить РФ

21:20

Перелом лицевой кости: в РФ разбился популярный актер

21:18

Кум Влада Ямы рассказал про их последнюю встречу: "Быть в теме - нереально"

21:14

Копеечная добавка спасет коронное блюдо: что делать, если холодец не застыл

21:09

Когда не стоит ставить елку дома в 2024 году: астролог назвала точные даты

21:01

"Это тяжело": Леонид Агутин в панике из-за личной жизни своей дочери

20:47

Ким Чен Ын временно уменьшит поставки ракет в РФ, чтобы выбить уступки у США - КуликВидео

20:35

"Возможности могут возрасти": сколько ракет "Орешник" РФ может производить в год

20:28

Сколько заработала 23-летняя Ярослава Магучих за год: умопомрачительная сумма

Реклама
20:15

Отключение света в Украине — графики на пятницу 6 декабря (обновляется)

20:13

Армия РФ отказывается от "мясных штурмов": что известно о новой тактике врага

19:44

Настя Приходько нецензурно выругала участие Украины в Евровидении

19:42

Зачем втыкать столовые приборы в лук: трюк от экспертки по чистоте

19:38

Украину будет засыпать снегом: синоптики назвали дату возвращения осадков

19:29

"РФ только разогрела свою военную машину": Берлинская сказала, может ли Россия прекратить войну

19:25

"Такого не было": россияне начали отправлять на штурмы заключенных женщин

19:11

График отключения света на 6 декабря: каким будет объем ограниченийФото

19:11

Звезда "Реванша" выдала семейную "тайну" про известную актрису: "Это знак"

19:10

Главные переговоры Ермака в США: подробностимнение

19:06

Копеечное средство гарантирует результат: как очистить мягкую мебель от пятен

19:05

Опытные птицеводы знают: как сделать так, чтобы куры неслись зимой

18:54

"Будут неожиданные решения": Подоляк - о том, чего ожидать от Трампа

18:50

"Ситуация ухудшается": есть угроза отступления ВСУ на стратегическом направлении

18:49

Почти 1000 гривен на покупку книг: как получить финансовую помощь от государства

18:46

"Все на местах": Ким отреагировал на вероятный штурм правого берега Днепра

18:34

Поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины 2024

18:29

Россия хочет "Ялту-2" или "Минск-3", но этого не будет – МИД Украины

18:27

День Святого Николая: что ни в коем случае нельзя делать 6 декабря - приметы

18:21

"Это для меня честь": Кулеба поставил точку в вопросе возможного переезда в СШАВидео

Реклама
17:47

"300 лодок для операции по наступлению на Херсон": Жданов оценил планы врага

17:38

Кто украл браслеты: только люди, имеющие навыки детектива, найдут ответ

17:28

В Украине запретят перевод одной из категорий граждан в пехоту - указ Зеленского

17:18

Что такое "пірник" и "напірник": мало кто знает правильный ответВидео

16:58

Как выглядит спелый авокадо: стопроцентный способ не промахнуться с выбором

16:46

Как убрать неприятные запахи из холодильника с помощью мела

16:46

Важное продвижение: ВСУ организовали контратаку в Курской области - Forbes

16:45

"Идут сложные переговоры": станет ли Украина членом НАТО при Трампе - нардеп

16:43

"Врага выбили": ВСУ восстановили контроль над важной точкой - ОСУВ "Хортица"

16:33

Зеленский сказал, сколько украинских мэров сейчас в плену в РФ

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять