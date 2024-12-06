Ермак встретился с представителями Трампа в США: СМИ раскрыли подробности разговора

Коротко:
- Ермак встретился с командой Трампа
- Обсуждали ситуацию на фронте
- Вопрос плана мира в Украине не поднимали
На этой неделе глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с представителями команды новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет CNN.
Согласно обнародованной информации, встреча в Вашингтоне состоялась на Капитолийском холме в среду, 4 декабря, между избранным вице-президентом Джей Ди Вэнсом и новым советником по национальной безопасности Майком Уолцем со стороны США. С украинской стороны были Андрей Ермак и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев.
В материале говорится, встреча не была направлена на обсуждение потенциального плана мира или решения войны.
Украинские официальные лица, в свою очередь, пытались донести Уолцу и Вэнсу свою точку зрения на ситуацию и наладить с ними отношения. Как отметил один из источников, украинская сторона считает, что достигла своих целей и осталась довольна результатами встречи.
В издании добавляют, что официальные представители обеих сторон более часа обсуждали ситуацию на поле боя.
"Украинцы предложили общую схему своей оборонной стратегии, но не вдавались в подробные детали. Уолц и Вэнс по большей части слушали", - говорится в материале.
Также издание уточняет, что украинская делегация не встречалась с избранным Трампом спецпредставителем по Украине Кейтом Келлогом во время своего визита в среду.
Завершение войны в Украине - новости по теме
Как писал Главред, спецпредставитель США по Украине и России, назначенный новоизбранным президентом Штатов, заявил, что российско-украинскую войну надо заканчивать и не стоит недооценивать Трампа - он намерен выполнить свои обязательства.
Накануне также аналитик Валерий Клочок отметил, что Дональд Трамп во время своего президентства будет пытаться способствовать переговорам, чтобы уменьшить уровень эскалации войны в Украине.
Генерал в отставке Уэсли Кларк сообщал, для того, чтобы запустить завершение войны агрессора России против Украины, надо создать необходимые условия. Оккупанты должны оставить украинские территории, нужно найти похищенных детей и пропавших без вести людей, провести расследование военных преступлений, и убийств украинских военнопленных.
Читайте также:
- КНДР может выйти из изоляции, Ким Чен Ын пойдет на переговоры с Трампом - Кулик
- "Идут сложные переговоры": станет ли Украина членом НАТО при Трампе - нардеп
- "Будут неожиданные решения": Подоляк - о том, чего ожидать от Трампа
Что известно о CNN?
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред