Ермак встретился с представителями Трампа в США: СМИ раскрыли подробности разговора

Встреча не была направлена на обсуждение потенциального плана мира.

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Украинская делегация провела встречу в Вашингтоне / Коллаж: Главред, фото Википедия, УНИАН

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Ермак встретился с командой Трампа

Обсуждали ситуацию на фронте

Вопрос плана мира в Украине не поднимали

На этой неделе глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с представителями команды новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет CNN.

Согласно обнародованной информации, встреча в Вашингтоне состоялась на Капитолийском холме в среду, 4 декабря, между избранным вице-президентом Джей Ди Вэнсом и новым советником по национальной безопасности Майком Уолцем со стороны США. С украинской стороны были Андрей Ермак и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев.

видео дня

В материале говорится, встреча не была направлена на обсуждение потенциального плана мира или решения войны.

Украинские официальные лица, в свою очередь, пытались донести Уолцу и Вэнсу свою точку зрения на ситуацию и наладить с ними отношения. Как отметил один из источников, украинская сторона считает, что достигла своих целей и осталась довольна результатами встречи.

В издании добавляют, что официальные представители обеих сторон более часа обсуждали ситуацию на поле боя.

"Украинцы предложили общую схему своей оборонной стратегии, но не вдавались в подробные детали. Уолц и Вэнс по большей части слушали", - говорится в материале.

Также издание уточняет, что украинская делегация не встречалась с избранным Трампом спецпредставителем по Украине Кейтом Келлогом во время своего визита в среду.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

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Как писал Главред, спецпредставитель США по Украине и России, назначенный новоизбранным президентом Штатов, заявил, что российско-украинскую войну надо заканчивать и не стоит недооценивать Трампа - он намерен выполнить свои обязательства.

Накануне также аналитик Валерий Клочок отметил, что Дональд Трамп во время своего президентства будет пытаться способствовать переговорам, чтобы уменьшить уровень эскалации войны в Украине.

Генерал в отставке Уэсли Кларк сообщал, для того, чтобы запустить завершение войны агрессора России против Украины, надо создать необходимые условия. Оккупанты должны оставить украинские территории, нужно найти похищенных детей и пропавших без вести людей, провести расследование военных преступлений, и убийств украинских военнопленных.

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Что известно о CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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