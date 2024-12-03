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"Переговоры с РФ начались": Трамп выдвинет конкретные условия Путину - Клочок

Марина Фурман
3 декабря 2024, 15:15
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Формальных переговоров пока нет, но контакты уже устанавливаются.
Трамп, Путин
Когда начнутся переговоры Украины с РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Переговоры с РФ фактически начались
  • Трамп будет выдвигать Путину конкретные условия по войне в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп во время своего президентства будет пытаться способствовать переговорам, чтобы уменьшить уровень эскалации войны в Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

В то же время, по словам главы Благотворительного фонда, Трамп может прибегнуть и к обострению ситуации для того, чтобы получить нужный для себя результат.

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По его мнению, переговоры Украины и РФ по войне фактически уже начались.

"Условия выдвинуты. Трамп уже может выдвигать Путину конкретные условия, о которых мы узнаем от него после того, как политик официально займет пост президента США.", - рассказал Клочок.

Он добавил, что вскоре мир услышит заявления от Кита Келлога, которого Дональд Трамп выдвинул на должность специального представителя по вопросам Украины и России.

"Они будут похожи на его первое заявление о мире путем силы, но уже в более категоричной форме. Также я не исключаю, что Келлог поедет с визитом в Европу, которая тоже является участником этих процессов. Более того, еще до вступления Трампа в должность президента будут поездки Кэллога в Россию и Украину.", - подчеркнул Валерий Клочок.

Таким образом, формальных переговоров пока нет, но контакты уже устанавливаются.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Возможные планы Трампа по завершению войны в Украине - новости по теме

Секретарь НАТО Марк Рютте сообщал, новоизбранный президент США Дональд Трамп должен понимать, что Украине необходимо грамотное мирное соглашение. Штаты столкнутся со "страшной угрозой" со стороны Китая, КНДР и Ирана, если Киеву придется пойти на уступки агрессору России для завершения войны.

Как писал Главред со ссылкой на британского историка и журналиста, Трамп готовит резонансный план завершения войны. Он предположил, что при Трампе Украине могут навязать договоренности, которые предусматривают сохранение Россией контроля над оккупированными территориями.

Недавно бывший советник 45-го президента США Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, прекращение огня на действующей линии фронта может стать неизбежным сценарием завершения развязанной Россией войны против Украины. Дональд Трамп попытается найти оптимальный вариант мирного соглашения. Впрочем, соглашение наверняка будет временным. К тому же Кремль не собирается останавливаться.

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Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года - до сих пор - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) - начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы - пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы - инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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Дональд Трамп Владимир Путин мирные переговоры с Россией
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