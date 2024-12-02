У Трампа готовятся к заморозке войны, но Украину не заставят отказываться от территорий - Клочок

Путин получил от Трампа четкий сигнал по Украине - если в Кремле скажут "нет", Вашингтон примет серьезные решения, считает Валерий Клочок.

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План Келлога станет базовым документом для команды Трампа, но он не предусматривает отказа Украины от территорий - Клочок / Главред

Победитель президентских выборов в Соединенных Штатах Дональд Трамп продолжает формировать свою команду. Новый хозяин Белого дома, который в рамках предвыборной риторики делал неоднозначные заявления, окружает себя "ястребами" - представителями Республиканской партии, выступающими за жесткую политику в отношении геополитических противников американского государства.

Одно из важных решений Трампа - назначение Кита Келлога на должность представителя по Украине и России. Недавно в интервью Келлог положительно оценил решение Байдена разрешить Украине наносить удары американским оружием вглубь российской территории и подчеркнул, что такой шаг - усиление президентских позиций Трампа.

Первые контуры политики администрации Трампа по войне в Украине станут понятны уже через несколько недель, после инаугурации президента. Республиканцы говорят о необходимости дипломатии, однако агрессор Россия продолжает свое ползучее наступление и всячески демонстрирует Вашингтону отсутствие намерений вести конструктивные переговоры.

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В интервью Главреду руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассказал, какой будет политика Трампа на посту президента США, объяснил, чем будет заниматься Кит Кэллог на своем посту, назвал план новой администрации по российско-украинской войне, сказал, чем ответит Трамп, если Путин скажет "нет" его мирным инициативам, проанализировал возможный курс Трампа в отношении Китая и оценил вероятность усиления Пекином поддержки России.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил на должность спецпредставителя по Украине и России генерала в отставке Кита Келлога. Мы помним, как он предлагал план по завершению войны, согласно которому Киев и Москва должны начать переговоры, а сама война может быть фактически заморожена. Как вы оцениваете это назначение? Чего ожидать от политики Штатов в отношении Украины?

Дональд Трамп подбирает в свою команду военных, которые будут готовы четко и без обсуждений выполнять его приказы. Кит Келлог и Майкл Уолтц, назначенный Трампом на должность советника по вопросам нацбезопасности - это два кадровых военных, которые построили довольно-таки успешную карьеру в американской армии. Уолтц вообще является единственным представителем "зеленых беретов" в Конгрессе. Назначения демонстрируют, что у команды Трампа консолидированная позиция по установлению мира путем силы. Например Уолтц, который в новой администрации займет должность Салливана, в предыдущие годы резко требовал увеличения военной помощи Украине. Он критиковал Байдена за то, что президент такой неповоротливый.

Уолтц и Келлог в администрации Трампа - холодный душ для Кремля. И во время разговора Трампа с Путиным, который, по моему мнению, все-таки состоялся, Путин получил четкий месседж о том, что так, как он хочет, не будет. Путин все прекрасно осознает, поэтому его армия пытается захватить как можно больше территорий для того, чтобы получить аргумент на переговорах с Трампом. Россия формирует свою переговорную позицию на восточном фронте, а Украина - в Курской области.

Также я считаю, что базовым механизмом администрации Трампа для завершения войны в Украине станет именно план Келлога, который он еще в апреле этого года предложил в своей статье для института America First. Трамп эту позицию определенным образом учел. План предусматривает заморозку войны, но не отказ Украины от территорий: там четко сформулировано, что никаких территориальных уступок не требуется.

Сейчас уже есть четкое понимание того, как будет действовать команда Трампа, в составе которой будут Келлог, Уолтц и сам американский президент: все трое будут заниматься вопросами безопасности в рамках концепции "мир при помощи силы". Этот принцип, заложенный Трампом, уже активно используют в своих сообщениях его соратники. Концепция "мир через силу" будет применяться командой Трампа не только в разговорах с Путиным, но и с другими лидерами стран, в том числе, с лидером КНДР Ким Чен Ыном и главой Китая Си Цзиньпином. Сейчас много говорят о том, что у Си прекрасные отношения с администрацией Байдена, но как будет при Трампе - вопрос открытый. В свое время Трамп очень благосклонно относился к Си и сейчас будет предлагать ему именно конкуренцию, а не войну.

Будущий помощник Трампа по вопросам нацбезопасности Уолтц критиковал Байдена и требовал усиления помощи Украине, напомнил Клочок / Википедия

Пока сложно сказать, как будет выглядеть курс Трампа, но, очевидно, он настроен использовать военный потенциал для достижения своих целей. Трамп это уже демонстрировал во время предыдущей каденции, например, в Сирии. Тогда его дочь Иванка была возмущена химической атакой в Сирии, повлияла на отца, и Трамп прислушался. И глазом не моргнув, он нанес удар по САР, уничтожив там часть ЧВК Вагнер. Тогда американцы серьезно забили тревогу: есть даже документальные свидетельства о том, что когда была дана команда атаковать ракетами Tomahawk военную базу в Сирии, руководство в Пентагоне боялось реакции россиян. Но Трампу было все равно.

Трамп вообще решительный человек и в этом его преимущество. Но также он очень любит и лесть - хочет, чтобы его хвалили. Ему нравятся заслуги, победы и демонстрация превосходства над другими. В геополитике Трамп стремится показать себя миротворцем, поэтому вряд ли внешняя политика будет для него на втором месте. Даже прекращение огня на Ближнем Востоке в команде Трампа решили объяснить его победой на выборах в США. Кстати, это важный регион для Трампа - недаром вопросами Ближнего Востока во время предыдущей каденции занимался его зять Джаред Кушнер. И в ближайшем будущем Трамп будет работать и над этим кейсом.

Интересно, что честолюбие Трампа оценили и в Украине. В Слуге народа уже выдвинули его кандидатуру на соискание Нобелевской премии мира. И это хороший шаг, надо использовать подобные моменты для государственных интересов.

По вашему мнению, когда могут начаться переговоры Украины и России? Как они могли бы выглядеть в контексте курса Трампа "мир путем силы"?

Трамп во время своего президентства будет пытаться способствовать переговорам, чтобы уменьшить уровень эскалации войны в Украине. Но он может прибегнуть и к обострению ситуации для того, чтобы получить нужный для себя результат. На мой взгляд, переговоры фактически уже начались. Условия выдвинуты. Трамп уже может выдвигать Путину конкретные условия, о которых мы узнаем от него после того, как политик официально займет пост президента США.

Однако уже вскоре мы услышим заявления от Келлога. Они будут похожи на его первое заявление о мире путем силы, но уже в более категоричной форме. Также я не исключаю, что Келлог поедет с визитом в Европу, которая тоже является участником этих процессов. Более того, еще до вступления Трампа в должность президента будут поездки Келлога в Россию и Украину.

Таким образом, формальных переговоров пока нет, но контакты уже устанавливаются.

Кит Келлог посетит Россию и Украину еще до инаугурации Трампа, прогнозирует Валерий Клочок / Википедия

Россия продолжает обострять ситуацию в войне и после избрания Трампа. Как будут разворачиваться события, если Путин скажет Трампу "нет" в ответ на его мирные инициативы?

Путин что угодно может говорить в публичной плоскости, но есть факторы оружия и силы, которые Трамп действительно может использовать. Истории с Касемом Сулеймани (генерал-лейтенант из Ирана, командовавший элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции, предназначенным для спецопераций за пределами Ирана, был убит ударом ВВС США 3 января 2020 года по личному распоряжению Трампа, - ред.), ударом ракетами Tomahawk по Сирии и прекращением миссии США в Южной Корее (тогда тоже все стояли на ушах) очень показательны. Трамп - непредсказуемый и решительный человек. Для Путина он неудобная фигура.

И если Путин скажет "нет", Россию будет ждать ответ. Каким он будет? Посмотрим. Вряд ли это будут Томагавки, но возможны серьезные решения от Вашингтона.

На днях в The Washington Post вышла статья о том, что Украина в обмен на дальнейшую поддержку со стороны США может предложить Трампу доступ для американского бизнеса к месторождениям украинского газа и лития. Подобные тезисы мы слышали и от сенатора-республиканца Линдси Грэма. Возможна ли реализация такой стратегии?

Американцы уже давно присматриваются к Украине и эта идея не новая. В течение последнего года в нашей стране в должности специального представителя США по вопросам экономического восстановления работала Пенни Прицкер. Это бывшая руководительница американского Министерства экономики времен президентства Барака Обамы и член очень состоятельной семьи миллиардеров, владельцев сети отелей Hyatt. Один из таких отелей у нас в центре Киева.

Трамп непредсказуем и решителен, для Путина он неудобен - Клочок / Фото: facebook.com/DonaldTrump

У госпожи Прицкер украинские корни, она работала в рамках миссии, цель которой - изучение возможностей инвестирования в украинскую экономику. Сложно сказать, какие конкретно отрасли изучались в рамках этой программы, но можно предположить, что речь шла о разработке полезных ископаемых и инвестировании в сферу, где можно получить хорошие дивиденды. Впрочем, на определенном этапе, когда стало понятно, что демократы могут проиграть выборы, Прицкер отказалась от миссии и вся эта история свернулась.

Демократы и республиканцы на самом деле рассматривают Украину как потенциальную страну для инвестирования. По законам экономики любая страна после войны является самой привлекательной с точки зрения вложения денег. Поэтому Украина будет интересна не только для американцев, но и для других государств и инвесторов. История с предложением США инвестировать в Украину - очень правильная. Единственная проблема заключается в том, как защитить эти инвестиции. Прицкер во время своей работы публичных заявлений по этому поводу не делала, но наверняка знает, что история непростая.

Присутствие весомого американского бизнеса в Украине могло бы стать предохранителем от новой агрессии России. В такой ситуация россияне несколько раз подумали бы перед тем, как напасть.

Конечно. Помню, как еще до начала российского полномасштабного вторжения в Украину обсуждался вариант о том, что открытие нашего рынка для огромных инвестиций могло бы стать фактором, который удержал бы Россию от военной агрессии.

Соратник Трампа Линдси Грэм ранее заявил, что США заинтересованы полезными ископаемыми Украине, стоимость которых - от 2 до 7 трлн долларов / Офис президента

Насколько я понимаю, Трамп готовится к новой торговой войне с Китаем. Как противостояние Вашингтона и Пекина может сказаться на российско-украинской войне? Особенно в ситуации, когда РФ стала настолько зависимой от КНР.

Экономическая модель развития мира сегодня работает так, что Соединенные Штаты Америки теряют свои лидирующие позиции. Примерно к 2050 году первой и самой мощной экономикой мира станет Китай. На втором месте окажется Индия. На третьем месте, возможно, будут США, но это не точно. Не очень далекая перспектива, потому что даже 20 лет для мира не так и много.

Трамп будет пытаться изменить эту ситуацию с помощью запуска совершенно другой экономической модели, предусматривающей повышение пошлин для ограничения возможности распространения товаров, которые производит дешевая рабочая сила. В том числе, и в Китае. Идея Трампа может быть перспективной, однако сложно сказать, как на самом деле это будет работать. Возможно, возникнут не очень приятные последствия для экономики США, как уже было во времена первого президентства Трампа, когда фиксировались экономические проблемы. Но Америка действительно нуждается в принятии неординарных решений. Я критически отношусь к инициативе Трампа, однако не исключаю, что она может привести к позитиву.

Также здесь нужно вспомнить об одном очень опасном варианте - отмене санкций против России. Трамп это упоминал, и не хотелось бы реализации подобного сценария. Потому что сегодня отмена ограничений откроет для России большие возможности.

Трамп предложит Си Цзиньпину конкуренцию, которая вряд ли будет прозрачной, считает Клочок / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кроме того, возможно, Трамп запустит демпинг сырья - нефти, сжиженного газа, что станет ударом по РФ - не меньшим, чем санкции. Усилит позиции США на рынке новыми объемами нефти и газа, достигнет договоренностей с Саудовской Аравией. Или выведет на рынок нефти Венесуэлу, где много нефтяных залежей. Это все может привести к существенному дисбалансу существующего рынка. Не исключаю, что такая политика будет в определенной степени успешной, но здесь не стоит спешить с выводами. В практике современной экономики подобного опыта нет, и как отреагирует рынок - трудно сказать. Китай тогда может получить как дополнительные стимулы для сдерживания экономики, так и мотивацию для ее развития.

В целом инициатива Трампа действительно незаурядная. Он уже анонсировал пошлину в 10% на товары из Китая и 25% на продукцию из Канады и Мексики. Какие это товары, станет известно позже. Но в любом случае это будет серьезным ударом по экономике Канады, Мексики и Китая. Пекину Трамп предложит конкуренцию, которая вряд ли будет прозрачной. Хотя КНР сама прибегает к непрозрачной конкуренции, когда дотирует убыточное автомобилестроение, что создает значительный дисбаланс на европейском рынке автомобилей. Также мы не знаем, какой будет экономическая политика Трампа в отношении Европы, потому что он ей тоже обещает пошлины.

Такая вот будет история торговой войны. Интересно, как Трамп собирается разорвать связь России и Китая - как по мне, это маловероятный сценарий. На фоне санкций экономики этих стран очень сильно срослись, и нельзя их быстро разорвать. Для этого КНР нужно открывать другие рынки, тогда как Пекин наоборот их закрывает.

Мы наблюдаем за ситуацией, где одно противоречит другому. В любом случае экономика - живой организм, который будет искать для себя стабильность. Экономика сама себя будет балансировать. И к чему все это приведет - прогнозировать трудно.

Может ли Китай рискнуть и на пике торговой войны с США значительно усилить поддержку России?

Все возможно. Но у Китая есть другая проблема - почти 1,5 миллиарда населения, которое надо кормить. Сейчас Китай столкнулся с процессами дефляции, и экономическая ситуация там очень неблагоприятная. Недаром говорят о таргетировании инфляции, потому что с помощью этого можно регулировать синусоиду экономики: делать ее более плавной или крутой, и растягивать во времени период роста экономики страны, обеспечивая длительную стабильность. В КНР сейчас все наоборот, а из-за дефляции упал спрос на товары, которые она производит.

Товары подешевели, экономическая обстановка сложная. Причем Китай переживает кризис на фоне роста возможностей Индии, которой, кстати, дают возможность для развития. Индии позволяют торговать с Россией и не вводят против Нью-Дели санкции. Потому что мир заинтересован в том, чтобы Индия сдерживала развитие Китая.

Потенциально Китай способен развязать большую войну, но у Пекина очень серьезные экономические проблемы - Клочок / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Может ли Китай пойти на риск и усилить поддержку России? Сценарий возможен, я этого не исключаю. Есть мнения о том, что сегодня у Китая наиболее благоприятные условия для начала большой войны. Впрочем, вопрос в том, готов ли Китай вместе с Россией и Южной Кореей воевать против всего мира. Россия истощена войной, к тому же она остается импортозависимой страной - впрочем, как и Китай.

Китайское и российское государства не переориентировали свои экономики на режим независимости от импорта. Экономика России ориентирована на экспорт на уровне 19-20%. Москва не смогла полностью реализовать импортозамещение, о котором говорил Путин, это вообще нереально сделать. Если бы они вышли на показатели 8-9%, еще можно было бы о чем-то говорить. Но до 20% - это много. России банально нужно где-то брать компоненты для того, чтобы производить ракеты или модернизировать старые советские танки. При ограниченном импорте это сложно сделать.

У Китая, безусловно, есть много новых современных технологий, среди которых и производство чипов. Однако существуют серьезные проблемы с финансовым аспектом. Появляются слухи о том, что якобы Глобальный Юг готов предоставить КНР финансовую помощь, однако я в этом очень сомневаюсь. Нужны триллионы долларов инвестиций. Внешний долг Китая, по разным данным, составляет от 50 до 100 триллионов долларов. Это космическая цифра.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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