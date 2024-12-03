Трамп анонсировал первый зарубежный визит после выборов: куда отправится лидер

Первая зарубежная поездка новоизбранного президента США после выборов состоится 7 декабря.

https://glavred.info/world/tramp-anonsiroval-pervyy-zarubezhnyy-vizit-posle-vyborov-kuda-otpravitsya-lider-10619357.html Ссылка скопирована

Трамп планирует посетить Францию / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Вы узнаете:

Какую страну Дональд Трамп посетит первой после избрания

Когда состоится анонсированный визит новоизбранного президента США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что его первым зарубежным визитом после победы на выборах будет Франция. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

По его словам, во Франции он планирует посетить реставрированный Собор Парижской Богоматери.

видео дня

"Для меня честь объявить, что в субботу (7 декабря) я поеду в Париж, Франция, чтобы посетить повторное открытие великолепного исторического Собора Парижской Богоматери, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара, произошедшего пять лет назад.", - написал лидер.

Он также похвалил президента Франции Эммануэля Макрона за "великолепную работу".

"Для всех это будет особенный день!" - добавил Трамп.

По данным издания The New York Times, действующий президент США Джо Байден не будет присутствовать на открытии Нотр-Дам-де-Пари. Однако на мероприятии должна присутствовать первая леди Джилл Байден.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Возможные планы Трампа по завершению войны в Украине - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на британского историка и журналиста, Трамп готовит резонансный план завершения войны. Он предположил, что при Трампе Украине могут навязать договоренности, которые предусматривают сохранение Россией контроля над оккупированными территориями.

В то же время президентство Трампа повлияет на политику США по поддержке Украины, считают журналисты The New York Times. Есть опасения, что Трамп будет настаивать на невыгодном для Киева сценарии завершения войны.

Недавно аналитик, историк, эксперт Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Януш Бугайский заявил, что Дональд Трамп не настолько хорошо знает Российскую Федерацию и не следит за развитием событий, но это делает его команда. По его словам, Киев должен быть спокойным, потому что Трамп не собирается о чем-то договариваться. Он пытается помочь достичь не только мира, но и победы для себя и Америки в целом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред