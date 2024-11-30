Трамп пытается помочь достичь не только мира: политолог раскрыл планы США

Главное из материала:
- Трамп не собирается о чем-то договариваться, а только помочь
- Когда Украина может пойти на прекращение огня
- Армия РФ имела большие проблемы из-за поддержки Украины Западом и США
Аналитик, историк, эксперт Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Януш Бугайский заявил, что Дональд Трамп не настолько хорошо знает Российскую Федерацию и не следит за развитием событий, но это делает его команда.
"Те, кто помогают Дональду Трампу разрабатывать политику, имеют лучшее представление о том, как происходит война. Технически Киев должен быть спокойным, потому что Трамп не собирается о чем-то договариваться. Он пытается помочь достичь не только мира, но и победы для себя и Америки в целом", - отметил он в эфире телеканала "Еспресо".
Стратегически не может быть такого, чтобы Украина отдала свои территории, говорит Бугайский.
"Тактически может возникнуть ситуация, когда Украина может сказать: "Ладно, давайте сделаем прекращение огня. Давайте примем эти соглашения." Некоторые из команды Трампа уже предлагали это для удержания мира в Украине. Можно прислать миротворцев и показать, что Российская Федерация нарушает правила и эскалирует войну. Один из сценариев заключается в том, чтобы убедить Трампа, что если он будет следовать требованиям Российской Федерации по территориям, он будет выглядеть слабым, лузером. Он также будет иметь проблемы с Китаем, который может захватить Тайвань, что приведет к войне для Америки", - сообщил он.
Поэтому чем больше успеха в Украине, тем меньше шансов на войну с Китаем. Это и является ценой договоренностей Трампа с РФ, считает американский политолог.
"Даже без отдачи территорий, прекращения огня, Трамп может показать, что Россия является агрессором, и с этим надо бороться, и что Украина - хорошая. Я уже слышал от его людей, что нужно сделать так, чтобы путинская армия имела большие проблемы из-за поддержки Украины Западом и США", - добавил он.
Военная помощь США - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что в СМИ раскрыли, что США пойдут на кардинальные меры ради мира в Украине. США готовы снять санкции против России в рамках возможного мирного соглашения с Украиной. Также стали известны основные положения плана, которые включают "замораживание" линии фронта и создание демилитаризованной зоны.
Стало известно, что США давят на Киев - в Reuters раскрыли, к чему призывают Украину. Россия имеет стабильный прогресс на востоке Украины и на Курском направлении. Там российские войска начинают продвигаться вперед, оттесняя позиции ВСУ. Поэтому усиление мобилизации может изменить ситуацию на фронте.
В США назвали сроки старта переговоров Трампа по Украине. Администрация нового президента США займется темой переговоров по Украине с января, заявил конгрессмен от штата Флорида Майк Волтц. Трамп "невероятно обеспокоен кровавой бойней" и думает над тем, как восстановить мир.
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