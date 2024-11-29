США пойдут на кардинальные меры ради мира в Украине: СМИ узнали детали

Вы узнаете:
- Как у Трампа планируют реализовать мирный план
- Основные пункты этого плана
CNN раскрыло детали плана Кита Келлога, назначенного Дональдом Трампом спецпредставителем по урегулированию российско-украинской войны.
Согласно материалу, США готовы снять санкции против России в рамках возможного мирного соглашения с Украиной, пишет Главред.
Основные положения плана включают:
- "Заморозку" текущей линии фронта и создание демилитаризованной зоны.
- Частичное ослабление санкций для России при условии начала переговоров. Полное снятие санкций возможно только при заключении мирного соглашения, приемлемого для Киева.
- Введение специального сбора на экспорт российских энергоносителей, средства от которого будут направлены на восстановление Украины.
- Обязательство Украины добиваться возвращения оккупированных территорий исключительно дипломатическим путем, без отказа от своих претензий.
Келлог подчеркивает, что реализация последнего пункта станет вероятной лишь в случае смены власти в России.
Он также заявил, что Украине следовало предоставить больше вооружения как до, так и сразу после начала вторжения, чтобы дать ей возможность одержать победу.
"Это мрачный компромисс для мрачной войны. Но это может не закончиться и открыть новую главу, где единство и поддержка Запада начинают разрушаться, а Путин, как за столом переговоров, так и на фронте, приближается к своим целям", – говорится в материале.
Санкции против России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 августа Великобритания ввела новые санкции против России, включив в список Воздушно-космические силы, 924-й Государственный центр беспилотной авиации и Командование военно-транспортной авиации РФ, говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.
1 сентября президент Украины подписал решение о санкциях против коллаборационистов и лиц, причастных к поддержке российской авиационной инфраструктуры. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
23 августа министерство финансов США объявило новые санкции против более 60 российских технологических и оборонных компаний и лиц, связанных с обходом санкционных ограничений.
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Кто такой Кит Келлог
Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса.
Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI.
Келог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение.
Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну путем переговоров с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот — усилить поставки, если Кремль не захочет диалога.
"Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — говорил Келлог в июне.
При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.
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