Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США пойдут на кардинальные меры ради мира в Украине: СМИ узнали детали

Сергей Кущ
29 ноября 2024, 20:22
315
Появились детали плана Кита Келлога.
США пойдут на кардинальные меры ради мира в Украине
США пойдут на кардинальные меры ради мира в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Как у Трампа планируют реализовать мирный план
  • Основные пункты этого плана

CNN раскрыло детали плана Кита Келлога, назначенного Дональдом Трампом спецпредставителем по урегулированию российско-украинской войны.

Согласно материалу, США готовы снять санкции против России в рамках возможного мирного соглашения с Украиной, пишет Главред.

видео дня

Основные положения плана включают:

  • "Заморозку" текущей линии фронта и создание демилитаризованной зоны.
  • Частичное ослабление санкций для России при условии начала переговоров. Полное снятие санкций возможно только при заключении мирного соглашения, приемлемого для Киева.
  • Введение специального сбора на экспорт российских энергоносителей, средства от которого будут направлены на восстановление Украины.
  • Обязательство Украины добиваться возвращения оккупированных территорий исключительно дипломатическим путем, без отказа от своих претензий.

Келлог подчеркивает, что реализация последнего пункта станет вероятной лишь в случае смены власти в России.

Он также заявил, что Украине следовало предоставить больше вооружения как до, так и сразу после начала вторжения, чтобы дать ей возможность одержать победу.

"Это мрачный компромисс для мрачной войны. Но это может не закончиться и открыть новую главу, где единство и поддержка Запада начинают разрушаться, а Путин, как за столом переговоров, так и на фронте, приближается к своим целям", – говорится в материале.

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 августа Великобритания ввела новые санкции против России, включив в список Воздушно-космические силы, 924-й Государственный центр беспилотной авиации и Командование военно-транспортной авиации РФ, говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.

1 сентября президент Украины подписал решение о санкциях против коллаборационистов и лиц, причастных к поддержке российской авиационной инфраструктуры. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

23 августа министерство финансов США объявило новые санкции против более 60 российских технологических и оборонных компаний и лиц, связанных с обходом санкционных ограничений.

Вам может быть интересно:

Кто такой Кит Келлог

Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса.

Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI.

Келог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение.

Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну путем переговоров с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот — усилить поставки, если Кремль не захочет диалога.

"Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — говорил Келлог в июне.

При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Франция поможет усилить ПВО Украины и ускорит отправку самолетов Mirage

Франция поможет усилить ПВО Украины и ускорит отправку самолетов Mirage

20:36Украина
США пойдут на кардинальные меры ради мира в Украине: СМИ узнали детали

США пойдут на кардинальные меры ради мира в Украине: СМИ узнали детали

20:22Мир
Может лететь 24 часа: в Воздушных силах удивили заявлением о Шахедах

Может лететь 24 часа: в Воздушных силах удивили заявлением о Шахедах

20:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В британской разведке назвали число ракет "Орешник" на вооружении РФ

В британской разведке назвали число ракет "Орешник" на вооружении РФ

Гороскоп на завтра 30 ноября: Овнам - удивительные вещи, Водолеям - большая удача

Гороскоп на завтра 30 ноября: Овнам - удивительные вещи, Водолеям - большая удача

Причиняют больше всего проблем: кинолог назвал 2 "худшие" породы собак

Причиняют больше всего проблем: кинолог назвал 2 "худшие" породы собак

Света будет значительно больше: графики отключений электроэнергии на 30 ноября

Света будет значительно больше: графики отключений электроэнергии на 30 ноября

Кремль пошел на риск: армия РФ может "закончиться" за считанные месяцы - Дикий

Кремль пошел на риск: армия РФ может "закончиться" за считанные месяцы - Дикий

Последние новости

20:53

Известный украинский актер в третий раз стал отцом и показал новорожденного

20:38

"Прямо непонимание": Женя Кот и его жена честно признались о трудностях

20:36

Франция поможет усилить ПВО Украины и ускорит отправку самолетов Mirage

20:22

США пойдут на кардинальные меры ради мира в Украине: СМИ узнали детали

20:10

Может лететь 24 часа: в Воздушных силах удивили заявлением о ШахедахВидео

Мороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в УкраинеМороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в Украине
19:46

Доллар и евро устроят качели в декабре: банкир рассказал, каким будет курс

19:41

В Украине вырос риск длительных отключений света зимой: в Reuters озвучили прогноз

19:29

РФ массированно атакует Украину с новой стратегией: NYT о тревожных деталях

19:27

Более 200 ракет и столько же дронов: Укрэнерго показало последствия ударов по энергообъектамВидео

Реклама
19:10

Путин устроил сеансы ракетобесиямнение

18:46

Военные в СОЧ имеют шанс вернуться без наказания: в ГБР назвали сроки

18:34

"Мрачный компромисс" не остановит войну: CNN о деталях плана Трампа по Украине

18:23

РФ пытается оттянуть ресурсы ВСУ на Запорожское направление - что задумал враг

18:13

Света будет значительно больше: графики отключений электроэнергии на 30 ноября

17:55

Шумиха вокруг "Орешника" больше, чем результат: в Эстонии разнесли "чудо-оружие" РФ

17:35

Договорятся и с чертом, и с ангелом: какие знаки зодиака являются врожденными дипломатами

17:13

"Покрошили" россиян и взяли Алеппо: в Сирии повстанцы пошли в мощное наступлениеВидео

17:10

Изменения в руководстве ВСУ: Зеленский сообщил о новых назначениях

17:02

Минские соглашения не ошибка: Меркель заявила о дипломатическом завершении войны

17:00

Как правильно разморозить автомобиль зимой: обычный метод может нанести вред

Реклама
16:59

Путин доигрался угрозами "Орешника": Польша может начать сбивать ракеты - политолог

16:47

Оккупанты по ошибке сбили свой БПЛА за 10 миллионов рублей: военкоры РФ в панике

16:35

Все мужчины пройдут базовую военную подготовку в 2025 году: в ВСУ назвали возраст

16:23

Очень строгие приметы 30 ноября: что нельзя делать на Андрея

16:11

Что обязательно должно быть на рождественском столе: 5 главных блюдВидео

16:08

Армия РФ "плачет горькими слезами": как корейцы "насолили" Путину в войне с Украиной

16:04

В британской разведке назвали число ракет "Орешник" на вооружении РФ

15:40

Драные шорты и майка-"алкоголичка": Галкин показал себя на пляже

15:37

Обычная одежда омолодит на несколько лет: что одеть женщине за 50 зимой

15:34

Прямо перед инаугурацией Трампа: Путин готов пойти на коварный шаг - детали

15:03

Сотни ракет и артсистем: в ГУР раскрыли, как КНДР вооружает Москву – СМИ

14:48

Украину накрывает антициклон Clemens: погодные условия резко изменятся

14:47

Порошенко стал ТОП-олигархом, но записал миллиард на сына, чтобы не шокировать украинцев - эксперт

14:38

Война никогда не была такой опасной: Орбан запаниковал из-за "Орешника" Путина

14:33

ВСУ удалось: на Кураховском направлении темпы врага изменились, детали - Коваленко

14:29

Планируют ли в Украине повышать пенсионный возраст: в правительстве дали ответ

14:16

Макс Чмерковский показал подросших детей: многодетное фото

13:57

"Четыре года вместе": Ирина Горовая впервые рассказала о своем возлюбленном

13:47

Джонсон раскрыл вероятный сценарий переброски британских войск в Украину

13:24

После разговора с Путиным: Шольц позвонил Зеленскому - о чем они говорили

Реклама
13:23

"Станет поддержкой": Джамала и Дмитрий Монатик презентовали проницательную песню "КЛИЧУ"Видео

13:22

Кремль пошел на риск: армия РФ может "закончиться" за считанные месяцы - Дикий

13:13

Крым содрогается от масштабных взрывов: "прилетело" по очень ценному - ЦПД

12:54

Надо найти спрятанную лягушку за 7 секунд: загадка для самых сообразительных

12:53

За неделю цена "подскочила" на 35%: в Украине "резко" дорожает популярный овощ

12:50

"Хитрый Путин ждал три года": в чем суть мирного плана спецпосланника Трампа

12:30

Трамп хочет переговоров с КНДР: США нужно закончить войну в Украине - СМИ

12:29

Почему над Тибетом отказывается летать авиация: ответ удивит многих

12:22

"Другой уровень отношений": Екатерина Тышкевич сделала публичное признание мужу

12:11

Отставка главы ГУР: Буданов впервые отреагировал на слухи об увольнении

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять