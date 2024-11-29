США пойдут на кардинальные меры ради мира в Украине: СМИ узнали детали

Появились детали плана Кита Келлога.

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США пойдут на кардинальные меры ради мира в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Как у Трампа планируют реализовать мирный план

Основные пункты этого плана

CNN раскрыло детали плана Кита Келлога, назначенного Дональдом Трампом спецпредставителем по урегулированию российско-украинской войны.

Согласно материалу, США готовы снять санкции против России в рамках возможного мирного соглашения с Украиной, пишет Главред.

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Основные положения плана включают:

"Заморозку" текущей линии фронта и создание демилитаризованной зоны.

Частичное ослабление санкций для России при условии начала переговоров. Полное снятие санкций возможно только при заключении мирного соглашения, приемлемого для Киева.

Введение специального сбора на экспорт российских энергоносителей, средства от которого будут направлены на восстановление Украины.

Обязательство Украины добиваться возвращения оккупированных территорий исключительно дипломатическим путем, без отказа от своих претензий.

Келлог подчеркивает, что реализация последнего пункта станет вероятной лишь в случае смены власти в России.

Он также заявил, что Украине следовало предоставить больше вооружения как до, так и сразу после начала вторжения, чтобы дать ей возможность одержать победу.

"Это мрачный компромисс для мрачной войны. Но это может не закончиться и открыть новую главу, где единство и поддержка Запада начинают разрушаться, а Путин, как за столом переговоров, так и на фронте, приближается к своим целям", – говорится в материале.

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 августа Великобритания ввела новые санкции против России, включив в список Воздушно-космические силы, 924-й Государственный центр беспилотной авиации и Командование военно-транспортной авиации РФ, говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.

1 сентября президент Украины подписал решение о санкциях против коллаборационистов и лиц, причастных к поддержке российской авиационной инфраструктуры. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

23 августа министерство финансов США объявило новые санкции против более 60 российских технологических и оборонных компаний и лиц, связанных с обходом санкционных ограничений.

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Кто такой Кит Келлог Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса. Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI. Келог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение. Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну путем переговоров с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот — усилить поставки, если Кремль не захочет диалога. "Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — говорил Келлог в июне. При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

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