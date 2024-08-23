Жесткий удар: США ввели новые санкции против России и приспешников агрессора

В пятницу, 23 августа, министерство финансов США объявило о новых санкциях против физических и юридических лиц, которые причастны к уклонению страны-агрессора России от западных санкций и более 60 компаний РФ в технологической и оборонной отрасли.
Как говорится в пресс-релизе ведомства, новые ограничения касаются более десяти транснациональных сетей, участвующих в закупке вооружения и техники для РФ и поддерживающих военно-промышленную базу врага.
Этот пакет санкций охватывает 16 юрисдикций и более 100 физических и юридических лиц. В целом новый санкционный перечень США насчитывает более 400 физических и юридических лиц.
Среди российских компаний, которые попали под санкции те, что занимаются разработкой и модернизацией вооружений, автоматизацией и робототехникой, разработкой и приобретением электроники двойного назначения, цифровым наблюдением и искусственным интеллектом.
Также Минфин США наложил ограничения на предприятия, занимающиеся добычей стали, железа и угля в РФ. Санкции затронули и организации, которые обслуживают эти компании.
Что такое Министерство финансов США?
Министерство финансов США - один из исполнительных департаментов США. В задачи министерства входят разработка и выполнение экономической и денежной политики США, регулирование экспорта и импорта, финансовых организаций, сбор налогов, печать бумажных долларов и чеканка монет. Сейчас министерство финансов США имеет право финансировать государственные расходы за счет сбора налогов, заимствования у ФРС под выпуск облигаций Казначейства, и увеличение государственного долга в ограничениях, устанавливаемых Конгрессом, пишет Википедия.
Санкции Запада против России - что известно
Несколько месяцев назад США также ввели санкции против России. Они направлены против физических и юридических лиц как в самой РФ, так и в третьих странах, которые помогают оккупантам в войне против Украины.
Накануне премьер-министр Великобритании Джеймс Кэмерон призвал западные страны усилить санкционное давление на страну-агрессора Россию в ответ на российские удары по энергосистеме Украины.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск сделал анонс обращения к польскому Сейму о введении санкций против российской и белорусской сельхозпродукции.
Другие новости о санкционном давлении на РФ:
- ЕС ввел санкции против российских артистов: кто в списке
- Россиянам нужно бороться с Путиным, а не с санкциями: Ермак удивил заявлением
- Снимут ли санкции против России после обмена: эксперт оценила риски
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред