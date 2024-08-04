Россиянам нужно бороться с Путиным, а не с санкциями: Ермак удивил заявлением

Вся суть режима Путина - это желание геноцида, уничтожение украинцев как нации, захват территории, говорит Ермак.

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Ермак заявил, что россияне должны работать над освобождением от Путина / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что россияне не должны бороться с санкциями, а вместо этого им следует работать над освобождением от диктатора Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Общей целью всех россиян должно быть освобождение РФ от безумного диктатора Путина и его режима, а не борьба с санкциями", - сказал он.

По словам Ермака, санкции нужно только усиливать до тех пор, пока Москва продолжает вооруженную агрессию против Украины.

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"Потому что вся суть режима Путина - это желание геноцида, уничтожение украинцев как нации, захват территории. А санкции - это то, что сдерживает военную машину режима и не дает ему развиваться в желании убивать людей, детей", - добавил глава ОП.

Ермак также отметил, что реальной целью должно быть усиление санкций до полной остановки ВПК РФ, невозможность зарабатывать на экспорте энергоносителей, а вместе с этим - и войны.

"Потому что преступления режима только лишают будущего всех россиян", - подытожил он.

Что предшествовало заявлению Ермака

1 августа состоялся крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и еще тремя странами. В списках значатся 24 человека, среди которых российский убийца Вадим Красиков и арестованный российским режимом оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

На первой после освобождения пресс-конференции Кара-Мурза отметил, что санкции Запада должны быть направлены против Путина, а не против граждан России и страны в целом, передает mind.

"Это крайне несправедливо и контрпродуктивно, потому что дает Путину пропагандистский материал о том, что "мы в кольце врагов, в осажденной крепости". Как говорил Салтыков-Щедрин, "мы часто путаем отечество с Вашим Высокопреосвященством". На Западе тоже путают эти понятия", - сказал Кара-Мурза.

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Санкции против РФ - что известно

Напомним, 12 июня США ввели новые санкции против России. Они направлены против физических и юридических лиц как в самой РФ, так и в третьих странах, которые помогают оккупантам в войне против Украины.

В отчете Института изучения войны сообщили, что Россия в обход санкций закупает западные детали для военных самолетов. С 2022 года "Ростех" - "Яковлев" приобрел за рубежом военную технику на сумму почти 500 миллионов долларов США.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что Европа не хочет сделать все для того, чтобы закрыть лазейки и Россия не смогла больше обходить международные санкции.

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