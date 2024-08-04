Трамп унизил Белый дом из-за обмена с Россией: "Хочу поздравить Путина"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал Администрации Байдена после проведенного обмена заключенными с Россией. Путина же он иронически "похвалил".
Во время предвыборного митинга в Джорджии политик едко высказался о спецоперации между США и Россией.
"Я хотел бы поздравить Путина с очередным чудесным соглашением", - иронизировал Трамп.
Затем он подчеркнул, что США выпустили на свободу российских убийц.
"Они (Белый дом, - Главред) выпустили одних из самых лучших убийц в мире. Мы вернули людей, но мы заключаем ужасающие, ужасные сделки! Хорошо, что они вернулись. Но не будет ли это плохим прецендентом?!" - спросил Трамп у собравшейся публики.
В то же время Трамп снова начал нести неподтвержденную чушь, что Вашингтон якобы "платил" России за обмен.
Стоит отметить, что сам Трамп, согласно данным СМИ, по меньшей мере 4 раза проводил обмены с Россией, в рамках которых так же отдавал РФ заключенных в Америке.
Помимо этого, Трамп превратил заключение в РФ корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича на тему своей предвыборной кампании.
Обмен заключенными между США и РФ - главное
Как писал Главред, 1 августа между РФ и США состоялся большой обмен заключенными. В списках были 24 человека, среди которых - российский убийца Вадим Красиков и арестованный российскими властями так называемый оппозиционер Владимир Кара-Мурза.
В то же время в рамках договоренности в США вернулись заключенные в России репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Уилан и российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева. Россия же получила восемь человек, большинство – подозреваемые или осужденные из-за связей с российской разведкой.
В Украине с тревогой восприняли новости об обмене заложниками между Россией и западными странами ввиду боязни возможности тайных переговоров без участия Украины, писала газета The Wall Street Journal.
По мнению главного редактора портала After Еmpire Ольги Курносовой, у главы Кремля на это было несколько причин - в частности, желание Путина показать способность к переговорам. Сейчас многие на международном уровне обсуждают возможность переговоров между Россией и Украиной, добавила она.
Аналитик Виктор Андрусив соглашается, что этот обмен значительно важнее для Путина, чем для Запада. Ему было принципиально важно вернуть своих агентов, чтобы всем на будущее было понятно, что их не бросят.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Тайные переговоры за спиной: Украина опасается обмена заключенными между РФ и Западом - WP
- Путин мог согласиться на обмен с Западом ради переговоров с Украиной - Курносова
- Обмен заключенными: скоро ли переговоры?
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред