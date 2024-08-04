Трамп унизил Белый дом из-за обмена с Россией: "Хочу поздравить Путина"

Трампу не понравился обмен заключенными с Россией. Хотя за период своего президентства он тоже проводил аналогичные мероприятия.

https://glavred.info/world/tramp-unizil-belyy-dom-iz-za-obmena-s-rossiey-hochu-pozdravit-putina-10585619.html Ссылка скопирована

Трамп набросился на Байдена и его команду / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

Кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал Администрации Байдена после проведенного обмена заключенными с Россией. Путина же он иронически "похвалил".

Во время предвыборного митинга в Джорджии политик едко высказался о спецоперации между США и Россией.

"Я хотел бы поздравить Путина с очередным чудесным соглашением", - иронизировал Трамп.

Затем он подчеркнул, что США выпустили на свободу российских убийц.

"Они (Белый дом, - Главред) выпустили одних из самых лучших убийц в мире. Мы вернули людей, но мы заключаем ужасающие, ужасные сделки! Хорошо, что они вернулись. Но не будет ли это плохим прецендентом?!" - спросил Трамп у собравшейся публики.

В то же время Трамп снова начал нести неподтвержденную чушь, что Вашингтон якобы "платил" России за обмен.

Стоит отметить, что сам Трамп, согласно данным СМИ, по меньшей мере 4 раза проводил обмены с Россией, в рамках которых так же отдавал РФ заключенных в Америке.

Помимо этого, Трамп превратил заключение в РФ корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича на тему своей предвыборной кампании.

Обмен заключенными между США и РФ - главное

Как писал Главред, 1 августа между РФ и США состоялся большой обмен заключенными. В списках были 24 человека, среди которых - российский убийца Вадим Красиков и арестованный российскими властями так называемый оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

В то же время в рамках договоренности в США вернулись заключенные в России репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Уилан и российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева. Россия же получила восемь человек, большинство – подозреваемые или осужденные из-за связей с российской разведкой.

В Украине с тревогой восприняли новости об обмене заложниками между Россией и западными странами ввиду боязни возможности тайных переговоров без участия Украины, писала газета The Wall Street Journal.

По мнению главного редактора портала After Еmpire Ольги Курносовой, у главы Кремля на это было несколько причин - в частности, желание Путина показать способность к переговорам. Сейчас многие на международном уровне обсуждают возможность переговоров между Россией и Украиной, добавила она.

Аналитик Виктор Андрусив соглашается, что этот обмен значительно важнее для Путина, чем для Запада. Ему было принципиально важно вернуть своих агентов, чтобы всем на будущее было понятно, что их не бросят.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред