Тайные переговоры за спиной: Украина опасается обмена заключенными между РФ и Западом - WP

Михаил Подоляк в комментарии изданию выразил убеждение, что Украина сейчас "слишком независима", чтобы ее обходить стороной.

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Чем опасен обмен заключенными между РФ и Западом / коллаж: Главред, фото: ОПУ

В Украине с тревогой восприняли новости об обмене заложниками между Россией и западными странами ввиду боязни возможности тайных переговоров без участия Украины.

Издание The Washington Post отмечает, что этот обмен напрямую не касался Украины, украинские официальные лица не принимали прямого участия в нем и публично не комментировали. Но масштаб, сложность, секретность и важность обмена не остались незамеченными.

В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков быстро развеял любые предположения о том, что соглашение об обмене заключенными может привести к переговорам о прекращении войны в Украине. Но, как отмечает WP, в Киеве уже давно опасаются, что США могут начать тайные переговоры с Москвой о возможности такого мира.

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Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии изданию выразил убеждение, что Украина сейчас "слишком независима", чтобы ее обходить стороной во время любых потенциальных переговоров и навязывать условия прекращения огня.

Однако украинцы осознают, что их страна выживает благодаря оружию и деньгам, одолженным и переданным из-за рубежа, отмечает WP. Если любая из этих спасательных линий будет отрезана, Украина окажется в большой беде.

Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

По этой причине информация о соглашении по заключенным - результат месяцев кропотливых и сложных дипломатических переговоров между Москвой и Вашингтоном - вызвала настороженность некоторых украинцев.

"Есть опасения, чтобы это не стало тенденцией", - сказал мэр Киева Виталий Кличко.

WP отмечает, что украинцы уже имеют негативный исторический опыт в отношении таких принуждений.

"Когда 10 лет назад начался конфликт с Россией, лидеры Франции и Германии Франсуа Олланд и Ангела Меркель подтолкнули президента Украины Петра Порошенко к подписанию соглашения о прекращении огня, известного как Минские соглашения, на очень невыгодных условиях", - пишет WP.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин возвращает киллеров и шпионов - между Западом и РФ состоялся обмен заключенными. В списках значатся 24 человека, среди которых российский убийца Вадим Красиков и арестованный российским режимом оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о позиции Украины. Украина не настолько большая держава, как Соединенные Штаты, но достаточно сильная для того, чтобы отстаивать свои интересы, сказал Владимир Зеленский.

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