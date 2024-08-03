Не смогут полностью уничтожить: Буданов выдал важное заявление об энергетике Украины

Кирилл Буданов заявил, что у России нет возможности полностью разрушить украинскую энергосистему.

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Буданов отреагировал на удары РФ по энергетике Украины / коллаж: Главред, фото: unsplash, скриншот: видео

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что удары РФ по энергетике Украины могут значительно осложнить работу украинской энергосистемы, но полностью ее уничтожить не удастся.

По словам руководителя ГУР, энергетические системы, построенные еще во времена СССР, имеют огромный запас прочности, а Украина, как и Россия, защитили их дополнительно.

"Все эти узлы очень сильно защищены. Так же как у нас их пытаются защитить - так же, такие же подобные меры происходят в России. Только они пошли по пути больше наращивания системы ПВО. У них для этого возможности гораздо больше. Потому что они являются производителями таких систем. Поэтому сказать, что это мы сейчас положим их энергосистему - ну, это немножко, пожалуй, некорректно будет", - заявил Буданов в интервью для ТСН. видео дня

Он также добавил, что у России нет возможности полностью разрушить украинскую энергосистему.

"Как и они нам полностью тоже не положат. Советская система была максимально разветвленная и дублированная, условно там три, или четыре, или в определенных узлах дубль идет. Сделать тяжелой жизнь - можно. Полностью разрушить - почти нереально", - подчеркнул глава украинской разведки.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Атака РФ по энергетике Украины

Напомним, что страна-агрессор Россия изменила тактику ударов по энергетике Украины. В результате атак российских оккупантов потеряно более 9 гигаватт генерирующих мощностей, почти половина энергопроизводства, сказал Денис Шмыгаль. Оккупанты бьют по тепловым и гидроэлектростанциям.

РФ ударила по объектам энергетики в 2 регионах. Во время обстрела была повреждена воздушная линия электропередачи на востоке страны, что привело к снижению нагрузки на объекте генерации. Оккупанты атаковали объекты Укрэнерго в западном и южном регионах.

В NYT раскрыли, выдержит ли энергетика Украины аномальную жару. Из-за жары граждане включают кондиционеры, а предприятия пищевой промышленности - холодильное оборудование. Чтобы уравновесить систему, НЭК "Укрэнерго" иногда выключает свет на 10 часов подряд.

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