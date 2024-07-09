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Более 12 часов без электричества: в Украине увеличат объемы отключений

Алексей Тесля
9 июля 2024, 11:17обновлено 9 июля, 12:10
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Максимальное потребление электричества зафиксировано с наступлением рабочей недели и повышением температуры.
Электроэнергия, свет, веерные отключения
Украинцев предупредили об отключениях электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине с началом рабочей недели потребление электрической энергии значительно возросло, при этом областные энергоснабжаюие компании применяют ограничения на протяжении всех суток.

Во вторник, 9 июля, облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток, говорится в сообщении в Telegram национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Графики отключений 9 июля:

видео дня
  • утром и до 14:00 применяются 2 очереди графиков почасовых отключений;
  • далее – с усилением жары – планируется применять 3-4 очереди.

"Максимальное потребление электричества в понедельник, 8 июля, с наступлением рабочей недели и повышением температуры воздуха по стране на 10% превышало аналогичный показатель воскресенья, 7 июля", - подчеркивается в сообщении.

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Алгоритм ограничения потребления

Уточняется, что потребители каждой области поделены на 6 очередей. Очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Потребление в областях отличается по объему, поскольку зависит от объема потребления критической инфраструктуры и количества промышленных предприятий, импортирующих более 80% объема своего потребления.

"Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно - определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе", - уточнили в НЭК.

Условный график отключений:

  • 1 очередь графиков – 4 часа ограничений в сутки;
  • 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
  • 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;
  • 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки.
Screenshot
/ t.me/Ukrenergo

Отключения электроэнергии - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС. "Энергоатом" выведет в ремонт пять энергоблоков АЭС. Неделю назад вышел из ремонта один блок атомной электростанции.

Ранее в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.

Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

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/ Инфографика: Главред

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