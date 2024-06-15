В Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС: что будет с отключениями света

Сейчас производство электроэнергии упало от солнечных электростанций почти на 20%.

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Когда будут отключать свет 16 июня / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Энергетический эксперт, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказал, что в Украине уже через неделю "Энергоатом" выведет в ремонт пять энергоблоков АЭС. Неделю назад вышел из ремонта один блок атомной электростанции.

"Мы имеем девять энергоблоков на подконтрольной территории Украины. Шесть энергоблоков, то есть 6 гигаватт, находятся на временно оккупированной территории - это Запорожская АЭС. В такой ситуации атомная генерация составляет основу нашей энергосистемы. До этого были в ремонте два энергоблока. У нас осталось вывод в ремонт еще шести энергоблоков. Один из них уже выводится. Через неделю будут выводиться последние пять энергоблоков", - рассказал специалист в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, в прошлом году "Энергоатом" одновременно выводил восемь из девяти энергоблоков. Тогда, говорит Игнатьев, спасала солнечная генерация. К слову, именно солнечная погода на прошлой неделе спасала украинскую генерацию.

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"Сейчас производство электроэнергии упало от солнечных электростанций почти на 20%, потому что имеем дождливую пасмурную погоду в последние дни", - добавил Станислав Игнатьев.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине: что известно

Напомним, что в "Энергоатоме" предупредили об увеличении дефицита в системе. В учреждении отметили, что дефицит в энергосистеме может вырасти из-за увеличения потребления электроэнергии в ближайшие месяцы и ремонта энергоблока АЭС. В свою очередь это увеличит продолжительность плановых отключений электроэнергии в Украине.

В июле света может не быть по 10 часов в сутки. Российские оккупанты пытаются уничтожить украинскую энергетику и оставить Украину в полной темноте. Михаил Гончар заявил, что в разных регионах может быть по-разному. Он убежден, что РФ не сможет добиться полного блэкаута в Украине, поскольку у нас есть атомная энергетика.

Западные аналитики считают, что украинцы могут быть без света 20 часов. Страна-агрессор Россия уничтожила половину электрогенерирующих мощностей Украины ударами по энергетическим объектам с конца марта. Ситуация ухудшится, поскольку летом температура повысится и люди будут включать свои кондиционеры.

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