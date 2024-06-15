В Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС: что будет с отключениями света

Энергетический эксперт, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказал, что в Украине уже через неделю "Энергоатом" выведет в ремонт пять энергоблоков АЭС. Неделю назад вышел из ремонта один блок атомной электростанции.
"Мы имеем девять энергоблоков на подконтрольной территории Украины. Шесть энергоблоков, то есть 6 гигаватт, находятся на временно оккупированной территории - это Запорожская АЭС. В такой ситуации атомная генерация составляет основу нашей энергосистемы. До этого были в ремонте два энергоблока. У нас осталось вывод в ремонт еще шести энергоблоков. Один из них уже выводится. Через неделю будут выводиться последние пять энергоблоков", - рассказал специалист в эфире телеканала "Киев24".
По его словам, в прошлом году "Энергоатом" одновременно выводил восемь из девяти энергоблоков. Тогда, говорит Игнатьев, спасала солнечная генерация. К слову, именно солнечная погода на прошлой неделе спасала украинскую генерацию.
"Сейчас производство электроэнергии упало от солнечных электростанций почти на 20%, потому что имеем дождливую пасмурную погоду в последние дни", - добавил Станислав Игнатьев.
Отключение света в Украине: что известно
Напомним, что в "Энергоатоме" предупредили об увеличении дефицита в системе. В учреждении отметили, что дефицит в энергосистеме может вырасти из-за увеличения потребления электроэнергии в ближайшие месяцы и ремонта энергоблока АЭС. В свою очередь это увеличит продолжительность плановых отключений электроэнергии в Украине.
В июле света может не быть по 10 часов в сутки. Российские оккупанты пытаются уничтожить украинскую энергетику и оставить Украину в полной темноте. Михаил Гончар заявил, что в разных регионах может быть по-разному. Он убежден, что РФ не сможет добиться полного блэкаута в Украине, поскольку у нас есть атомная энергетика.
Западные аналитики считают, что украинцы могут быть без света 20 часов. Страна-агрессор Россия уничтожила половину электрогенерирующих мощностей Украины ударами по энергетическим объектам с конца марта. Ситуация ухудшится, поскольку летом температура повысится и люди будут включать свои кондиционеры.
Больше военных новостей:
- Будет еще хуже, ситуация с длительными отключениями света затянется - Гончар
- Украинцам дадут деньги на оплату ЖКХ: как компенсируют повышение тарифа на свет
- "В Киеве тяжелая ситуация": Гончар объяснил, почему в столице отключения света самые длинные
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред