УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украинцы могут проводить без света 20 часов в сутки: BBC описало худший сценарий зимы

Руслана Заклинская
12 июня 2024, 22:18
79
Одной из проблем для Украины является то, что украинские тепловые и гидроэлектростанции трудно и дорого ремонтировать.
Украинцы могут проводить без света 20 часов в сутки: BBC описало худший сценарий зимы
Украинцы могут проводить 20 часов в сутки без света / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Россия уничтожила половину электрогенерирующих мощностей Украины ударами по энергетическим объектам с конца марта. С наступлением зимы украинцы могут проводить до 20 часов в день без электроэнергии и отопления. Об этом говорится в статье BBC.

Как отмечает издание, чтобы покрыть дефицит, Украина покупает электроэнергию в ЕС. Министерство энергетики импортирует максимальное количество электроэнергии, чтобы покрыть часть дефицита. Однако этого недостаточно, поэтому общенациональные отключения электроэнергии в стране продолжаются.

"Ожидается, что ситуация ухудшится, поскольку летом температура повысится и люди будут включать свои кондиционеры. Если Россия продолжит атаковать электростанции, худший сценарий заключается в том, что с наступлением зимы украинцы могут проводить до 20 часов в день без электроэнергии и отопления", - заявили в BBC, ссылаясь на ДТЭК.

видео дня

В материале отметили, что одной из проблем для Украины является то, что украинские тепловые и гидроэлектростанции трудно и дорого ремонтировать.

"На ремонт некоторых понадобятся годы, а другие могут никогда не возобновить работу", - сказала пресс-секретарь НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Президент Зеленский призвал западные страны предоставить еще семь систем противовоздушной обороны "Патриот" для защиты украинских городов и энергетической инфраструктуры. Вашингтон согласился отправить еще одну такую систему в ближайшие дни.

Что известно о BBC?

Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - ситуация в энергосистеме

Напомним, Украина потеряла 50% способности к генерации электроэнергии из-за российских обстрелов. Фактически 42 энергетических блока разрушены, 27% крупных тепловых электростанций остаются в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены и сегодня не работают, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак России на украинскую энергетику имеют долгосрочный характер. Поэтому отключение электроэнергии станет частью жизни украинцев на следующие годы.

Как сообщал Главред, в июле этого года ситуация с отключением электроэнергии может ухудшиться и света может не быть до 10 часов подряд. Этот режим продлится до сентября, когда снова заработают два энергоблока атомных электростанций после ремонта.

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет война России и Украины отключения света электроэнергия
Реклама

Главное за день

Пешком вышла из оккупации на разбитый мост: украинский дрон спас женщину на Херсонщине

Пешком вышла из оккупации на разбитый мост: украинский дрон спас женщину на Херсонщине

23:15 Украина
G7 решила разблокировать $50 млрд для Украины от замороженных активов РФ - Le Monde

G7 решила разблокировать $50 млрд для Украины от замороженных активов РФ - Le Monde

23:01 Мир
"Света не будет днями": эксперт рассказал правду о том, возможен ли блекаут в Украине

"Света не будет днями": эксперт рассказал правду о том, возможен ли блекаут в Украине

22:23 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Уже не 93 страны: количество участников Саммита мира в Швейцарии уменьшается 5452

Уже не 93 страны: количество участников Саммита мира в Швейцарии уменьшается

Россия выпустила целый арсенал ракет по Украине: в Киеве – громкие взрывы 5177

Россия выпустила целый арсенал ракет по Украине: в Киеве – громкие взрывы

Тело спрятали далеко в лесу: в Германии нашли убитой 9-летнюю дочь военного ВСУ 3248

Тело спрятали далеко в лесу: в Германии нашли убитой 9-летнюю дочь военного ВСУ

Какой праздник 13 июня: что категорически запрещено делать на Вознесение Господне 2760

Какой праздник 13 июня: что категорически запрещено делать на Вознесение Господне

Последние новости

23:19

Будут последствия: король Чарльз жестко обратился к принцу Гарри

23:15

Пешком вышла из оккупации на разбитый мост: украинский дрон спас женщину на ХерсонщинеВидео

23:01

G7 решила разблокировать $50 млрд для Украины от замороженных активов РФ - Le Monde

22:56

Почему Харьков больше всего попадает под огонь: раскрыта "хотелка" Кремля

22:28

"Внутри все плохо, делаю еще хуже": Дантес признался, как "загнал" свой организм

Отключения света будут минимум 5 лет, зимой его может не быть днями – ГончарОтключения света будут минимум 5 лет, зимой его может не быть днями – Гончар
22:25

Бывший муж Ани Лорак показал редкое фото с дочерью: девочку не узнать

22:23

"Света не будет днями": эксперт рассказал правду о том, возможен ли блекаут в Украине

22:18

СБУ демонстрирует всем коллаборационистам неизбежность наказания: эксперт о деле дочери экс-мэра Полтавы

22:18

Украинцы могут проводить без света 20 часов в сутки: BBC описало худший сценарий зимы

Реклама
21:56

Изьяли многое: у Галкина-старшего прошли обыски в РФ - детали

21:36

"Случайное фото": Влад Яма засветился вместе с Натальей Могилевской

21:28

Столтенберг выдвинул неожиданное предложение по передаче Украине оружия

20:47

Макрон не просто психанул - ему терять особо нечегомнение

20:47

Десятки "двухсотых": раскрыты крупные потери РФ в ходе ударов по Крыму

20:42

США ввели новые жесткие санкции против России и "друзей": ЕС к согласию не пришел

20:38

Грозовой циклон передвинется: в каких областях Украины будут ливни

20:15

Как отмыть вытяжку от жира внутри: давно забытый, но очень хороший способВидео

19:59

Внучка Ротару в топе за 90 тысяч показалась в Италии

19:54

Россия модернизировала для ударов по Украине Х-101: она "очень проблемная"

19:52

Известный продюсер подтвердил отношения с новым бойфрендом - нежные фото

Реклама
19:50

Создание уникального стиля - как выразить себя через моду? новости компании

19:47

Украина и США подпишут гарантии безопасности уже завтра - Белый дом

19:34

"Мирные саммиты и переговоры не остановят войну": Гончар назвал единственный шанс на мир

19:07

Во время массированного удара по Киеву и области Россия применила "кассеты"

18:59

Как убрать налёт внутри бачка унитаза: быстрый способ, который хорошо поможетВидео

18:40

Графики отключения света 13 июня: электроэнергии не будет всего два часа

18:19

Реакция на заявления Москвы: Боррель заговорил о прекращении огня в Украине

17:56

4 строгих запрета: что категорически нельзя делать в день Вознесения Господня

17:54

Россияне ударили ракетой по жилому сектору Кривого Рога: много погибших и раненыхФотоВидео

17:49

Чем лучше всего отмыть душевую кабину: очень легкий и простой способВидео

17:30

Лучшие предложения модных сумок на весну/лето 2024 года новости компании

17:26

Порошенко отрабатывает кремлевскую методичку, говоря в унисон с Песковым, - Олещук

17:26

"Все - лидеры в своих командах": известный тренер дал прогноз для сборной Украины на Евро-2024

17:05

ВСУ поразили сразу два новейших Су-57 в РФ: в ГУР раскрыли степень повреждений

17:04

Звезда Женского квартала призналась в проблемах со здоровьем: "Мне так страшно"

16:50

Россию посадят за стол - на Саммите мира хотят озвучить решение о переговорах

16:40

Украина может получить F-16 летом: в Минобороны Нидерландов дали ответ

16:24

Что делать, чтобы еда не прилипала к сковородке: 3 беспроигрышных трюка

16:17

РФ готовит вторую волну наступления на Харьковщине: названа главная цель врага

16:10

Просила эвтаназию: умерла легендарная французская певицаВидео

Реклама
16:05

Тело спрятали далеко в лесу: в Германии нашли убитой 9-летнюю дочь военного ВСУ

16:01

Почему не в ВСУ и обновил ли данные в ТЦК: Клопотенко ответил на горячие вопросы

15:58

В Украине 12 июня будут выключать свет позже: в "Укрэнерго" изменили график

15:57

Почему у посудомоечных машин нет окна, а у стиралок есть

15:32

У Меладзе и Джанабаевой все хорошо: интимное фото попало в сеть

15:28

Как размножить клубнику усами: простые, но очень хорошие советыВидео

15:11

Украинцам дадут деньги на оплату ЖКХ: как компенсируют повышение тарифа на свет

14:44

Когда прекратятся дожди и вернется жара: синоптик назвала дату

14:27

Вкусно и полезно: что можно приготовить из шелковицы - советы на любой вкусВидео

14:12

Что есть, чтобы набрать норму белка в день: как устроить "перезапуск" организму

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять