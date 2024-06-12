Украинцы могут проводить без света 20 часов в сутки: BBC описало худший сценарий зимы

Одной из проблем для Украины является то, что украинские тепловые и гидроэлектростанции трудно и дорого ремонтировать.

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Украинцы могут проводить 20 часов в сутки без света / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Россия уничтожила половину электрогенерирующих мощностей Украины ударами по энергетическим объектам с конца марта. С наступлением зимы украинцы могут проводить до 20 часов в день без электроэнергии и отопления. Об этом говорится в статье BBC.

Как отмечает издание, чтобы покрыть дефицит, Украина покупает электроэнергию в ЕС. Министерство энергетики импортирует максимальное количество электроэнергии, чтобы покрыть часть дефицита. Однако этого недостаточно, поэтому общенациональные отключения электроэнергии в стране продолжаются.

"Ожидается, что ситуация ухудшится, поскольку летом температура повысится и люди будут включать свои кондиционеры. Если Россия продолжит атаковать электростанции, худший сценарий заключается в том, что с наступлением зимы украинцы могут проводить до 20 часов в день без электроэнергии и отопления", - заявили в BBC, ссылаясь на ДТЭК. видео дня

В материале отметили, что одной из проблем для Украины является то, что украинские тепловые и гидроэлектростанции трудно и дорого ремонтировать.

"На ремонт некоторых понадобятся годы, а другие могут никогда не возобновить работу", - сказала пресс-секретарь НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Президент Зеленский призвал западные страны предоставить еще семь систем противовоздушной обороны "Патриот" для защиты украинских городов и энергетической инфраструктуры. Вашингтон согласился отправить еще одну такую систему в ближайшие дни.

Что известно о BBC? Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - ситуация в энергосистеме

Напомним, Украина потеряла 50% способности к генерации электроэнергии из-за российских обстрелов. Фактически 42 энергетических блока разрушены, 27% крупных тепловых электростанций остаются в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены и сегодня не работают, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак России на украинскую энергетику имеют долгосрочный характер. Поэтому отключение электроэнергии станет частью жизни украинцев на следующие годы.

Как сообщал Главред, в июле этого года ситуация с отключением электроэнергии может ухудшиться и света может не быть до 10 часов подряд. Этот режим продлится до сентября, когда снова заработают два энергоблока атомных электростанций после ремонта.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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