Повышение тарифа на свет не покрыло рыночную цену электричества - Шмыгаль

Повышение тарифа на электроэнергию для населения в Украине до до 4,32 грн за киловатт-час не покрыло ее рыночной стоимости, говорит премьер.

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Повышение тарифа на свет не покрыло его рыночной стоимости - Шмыгаль / коллаж Главред, фото УНИАН

Недавнее повышение тарифов на электроэнергию для населения в Украине (до 4,32 грн за киловатт-час) все равно не покрыло рыночную стоимость свет на энергорынке. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает агентство "Укринформ".

"Даже это повышение не покрыло рыночную стоимость. Рыночная стоимость электроэнергии колеблется сегодня в районе 7−8 грн. Мы установили тариф 4,32 исходя из самой дешевой себестоимости "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Плюс входит себестоимость доставки людям с двух компонентов. И это самая низкая себестоимость самой дешевой электроэнергии, которая есть у нас в государстве и которая сегодня доступна", — сказал он.

По словам Шмыгаля, сейчас из государственного бюджета приходиться платить около 90 млрд грн для того, чтобы обеспечить нерыночную цену электричества для населения и отдельно напомнил, что тариф 4,32 грн/кВт-ч зафиксирован на один год (и обеспечен субсидиями).

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на пост главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был председателем Ивано-Франковской областной администрации. До государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова – ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Напомним, что в Кабмине анонсировали рост тарифов. Свет для бытовых потребителей подорожает уже в ближайшее время, проводятся окончательные расчеты, сказал руководитель Минэнерго Герман Галущенко.

В ДТЭК ответили, сколько в Украине будут применять графики отключения света. До момента восстановления поврежденной генерации, отключения электроэнергии остаются единственным способом балансировки энергосистемы, заявил Дмитрий Сахарук.

Потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, говорил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.

В Украине нужно увеличить тариф на электроэнергию для населения минимум до 7,5 грн/кВт. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

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