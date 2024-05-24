Украину ждет подорожание света: в Кабмине анонсировали рост тарифов и назвали сроки

Свет для бытовых потребителей подорожает уже в ближайшее время, проводятся окончательные расчеты, сказал руководитель Минэнерго Герман Галущенко.

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Решение о повышениит тарифа на электроэнергию появится до конца мая - Галущенко / Коллаж: Главред, фото: atom.gov.ua, УНИАН

Власти до конца мая примут решение о повышении тарифа на электроэнергию в Украине для бытовых потребителей. Проводятся окончательные расчеты. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Как сообщает Интерфакс-Украина, во время часа вопросов Верховной Рады к правительству он рассказал о том, что решение о подорожании электроэнергии примут уже в скором времени.

"Этот вопрос рассматривается. Сегодня проводим окончательные расчеты. Решение будет принято в ближайшую неделю, то есть до конца мая", - отметил Галущенко.

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По словам министра, решение будет учитывать объемы потребления электричества.

"Мы рассматриваем дифференцированный подход. Я не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой. Будет дифференциация в зависимости от объема потребления электроэнергии", - уточнил глава Минэнерго.

Министр энергетики также уточнил, что уровень тарифов, которые действуют сегодня, не покрывает себестоимости производства. Особенно если учитывать уничтожение энергетической системы по причине обстрелов оккупантов.

Сколько еще будут плановые отключения света

Сроки плановых отключений электричества будут зависеть от нескольких факторов. К примеру, от сроков восстановления системы и влияния на ее работу новых российских обстрелов.

"В результате атак на энергосистему с 22 марта мы по состоянию на сейчас потеряли более 8 гигаватт генерирующих мощностей в системе. Это огромный объем… Вопрос отключения или не отключения электроэнергии будет зависеть от того, как мы сможем вернуть всю утраченную генерацию. Давайте откровенно об этом говорить: будет зависеть и от уровня следующих вражеских атак. Мы знаем, что они будут, что они планируют атаковать нашу энергосистему. И все будет зависеть от влияния этих атак на украинскую энергосистему. Соответственно, прогнозировать последствия сейчас сложно. Будем надеяться, что они будут минимальны, и от этого будет зависеть ответ на этот вопрос", – подчеркнул Герман Галущенко.

Тариф на электроэнергию в Украине – главные новости по теме:

В Украине взлетят тарифы на свет, считает председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко. Согласно его прогнозу, стоимость 1 кВт составит 3,5-4 грн.

С 1 июня в Украине хотят повысить тарифы на свет, сказал член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. По его словам, деньги от подорожания света пойдут не компаниям, а на развитие генерации.

Тариф на электроэнергию может вырасти 2,64 грн до 3,5 грн за 1 кВт, также возможно возвращение дифференцированного тарифа. В таком случае свет подорожает для тех, кто больше потребляет электроэнергии.

Кто такой Герман Галущенко? Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

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