"Поднимут до 3,5-4 грн": в Украине взлетят тарифы на свет

Тарифы на электроэнергию для населения вырастут уже в будущем месяце 2024 года ‒ с 1 июня. Об этом рассказал руководитель "Союза потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко. Об этом он заявил в комментарии телеканалу "Новини.Live".
"С 1 июня тарифы вырастут для населения. Минэнерго уже давно готовило этот пакет документов", - сказал он.
По словам Попенко, точный уровень тарифа пока не утвержден.
"Ориентировочно тариф будет 3,5-4 грн. Минэнерго для себя еще окончательно не решило", - заявил он.
Что такое жилищное-коммунальные услуги?
Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".
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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия в середине весны устроила масштабную атаку на энергетическую систему Украины. Из-за ракетных обстрелов введены графики аварийных отключений по областям страны.
Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что восстановление поврежденных объектов энергосистемы украинцам придется финансировать за собственные средства.
Ситуация с поставками электроэнергии в Харькове остается критической, но есть возможности улучшить ее в ближайшее время. Жителям Одессы, Хмельницкого и Кривого Рога рекомендуется экономить электроэнергию. Об этом сообщил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
Позднее замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона заявила - финальное решение еще не принято, однако, вероятно, электричество для бытовых потребителей в стране все-таки подорожает.
По ее словам, повышение тарифа необходимо для того, чтобы Украина прошла через отопительный сезон 2024/2025.
"Мы обсуждаем в том числе повышение тарифов", – сказала чиновница, говоря о состоянии энергосистемы Украины после российских атак.
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