Платить за свет по тройному тарифу: кого из украинцев заставят

"Предприимчивые" потребители электроэнергии в Украине стали больше платить за воровство тока -им нужно расплачиваться по тарифу втрое выше обычного.

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Кого заставят платить втрое больше за свет? / коллаж Главред, фото УНИАН

Недобросовестные потребители электроэнергии в Украине стали больше платить штрафов за воровство тока. Об этом сообщили в "Винницаоблэнерго".

Теперь за украденное электричество нужно расплачиваться по тарифу, который втрое выше обычного, – от 6,03 до 8,79 грн за кВт-ч (в зависимости от периода). То есть за кражу, к примеру, 50 кВт-ч придется заплатить до 439,5 грн.

Причем стандартный тариф на свет для бытовых потребителей на данный момент установлен на уровне 2,64 грн/кВт-ч (то есть за тот же объем тока, потребленный честным образом, нужно отдать 132 грн).

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"Ранее в расчете акта о нарушении применялся тариф, по которому потребитель рассчитывался за электричество. Сейчас это – цена затрат облэнерго на покупку кВт-ч электроэнергии, а также стоимость ее распределения и передачи", – объяснили энергетики

Тарифы на передачу и распределение тока являются постоянными, они утверждаются регулятором (НКРЭКУ). Средняя же цена покупки электроэнергии на балансирующем рынке определяется постфактум и каждый месяц разная.

"Например: в 2023 году данная цена изменялась в пределах от 3,17 до 5,07 грн/кВт-ч без НДС. Соответственно достаточно в широких пределах изменялся и тариф для расчета по актам о нарушениях: от 6,03 до 8,79 грн/кВт-ч", – отметили в компании.

Таким образом, потребители, которые решили воровать ток, не просто рассчитаются за все использованное электричество, но еще и заплатят по цене выше рыночной.

"Для бытовых потребителей цена выходит почти в три раза выше – не 2,64 грн/кВт-ч (утвержденный тариф на электроэнергию), а от 6,03 до 8,79 грн/кВт-ч", – подытожили в облэнерго.

Что такое жилищное-коммунальные услуги? Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".

Удары по объектам инфраструктуры Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия устроила масштабную атаку на энергетическую систему Украины. Из-за ракетных обстрелов введены графики аварийных отключений по областям страны.

Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что восстановление поврежденных объектов энергосистемы украинцам придется финансировать за собственные средства.

Ситуация с поставками электроэнергии в Харькове остается критической, но есть возможности улучшить ее в ближайшее время. Жителям Одессы, Хмельницкого и Кривого Рога рекомендуется экономить электроэнергию. Об этом сообщил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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