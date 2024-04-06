Украинцев предупредили об угрозе отключений и повышении тарифа на электроэнергию

В результате ударов РФ разрушения значительные - в электроэнергетике и в электропередаче, рассказал Герман Галущенко.

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Герман Галущенко рассказал о тяжелой ситуации в энергетике / коллаж Главред, фото УНИАН

Министр энергетики Герман Галущенко не исключает вероятность повышения тарифа на электроэнергию для населения.

Правительство изучает различные варианты финансирования ремонта энергообъектов, рассказал он в интервью Bloomberg.

В материале напоминается о том, что в июне прошлого года после зимних атак цена на электроэнергию выросла почти вдвое.

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"Сегодня ситуация еще сложнее по сравнению с прошлым годом, поскольку мы потеряли много гидроэлектроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков", - уточнил глава Минэнерго.

Он говорит, что в результате ударов РФ разрушения были значительные - и в электроэнергетике, и в электропередаче, поэтому Украина нуждается в усовершенствованной ПВО, чтобы защитить свои энергетические объекты от ракетных атак России.

"Разрушения были значительные - и в электроэнергетике, и в электропередаче. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабы ущерба, поскольку многие объекты все еще в руинах, и мы не можем до них добраться", - отметил он.

Как уточняется в материале, в результате ударов РФ пострадало шесть гигаватт электроэнергии, что втрое больше, чем Украина планировала импортировать с Запада этой зимой. ДТЭК заявила, что 80% ее объектов серьезно повреждены.

Глава Минэнерго говорит, что Украина активно ищет энергетическое оборудование по всему миру для замены поврежденного. Однако эта охота может быть напрасной, если не будет достаточно ПВО. Этой весной Россия начала обстреливать тепловые и гидроэлектростанции Украины и атаки грозят новыми потерями электроэнергии.

Он пояснил, что оккупанты стремятся разрушить украинскую экономику, а особенно это усложнит ситуацию летом, когда потребление достигнет своего пика.

"Мы обязательно будем общаться с людьми. Каждый хочет жить комфортно, но мы должны думать о том, что сейчас есть ограничения... В зависимости от ситуации в июле-августе мы будем просить людей максимально экономить. Россияне не могут вызвать повторение отключений 2022 и 2023 годов. Даже в случае огромных убытков мы будем иметь базовую генерацию, которая покрывает от 30% до 50% наших потребностей", - добавил Галущенко.

Кто такой Герман Галущенко? Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

Удары по объектам инфраструктуры Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия устроила масштабную атаку на энергетическую систему Украины. Из-за ракетных обстрелов введены графики аварийных отключений по областям страны.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что восстановление поврежденных объектов энергосистемы украинцам придется финансировать за собственные средства.

Ситуация с поставками электроэнергии в Харькове остается критической, но есть возможности улучшить ее в ближайшее время. Жителям Одессы, Хмельницкого и Кривого Рога рекомендуется экономить электроэнергию. Об этом сообщил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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