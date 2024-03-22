Массированный обстрел: по областям Украины вводят графики отключений света

Вследствие ракетных обстрелов по Украине, вводятся графики аварийных отключений.

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Россия масштабно атаковала Украину / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Ночью, 22 марта, страна-агрессор Россия осуществила масштабную и жестокую атаку на энергетику Украины. Известно о попадании и повреждении объектов генерации.

Вследствие ракетных обстрелов, вводятся графики аварийных отключений по областям Украины. Известно, что в Днепре, Харькове, Виннице и Хмельницком происходит сбой интернета из-за удара по энергетике.

Отключение света в Днепре

Оккупационная армия России атаковала объекты критической инфраструктуры Кривого Рога и город переходит на аварийные отключения, сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

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"Повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. От взрывной волны побиты окна в домах. Есть перебои со светом и водоснабжением. Будут введены графики отключений", - заявил он.

Отключение света в Кривом Роге

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что по городу применили комбинированную атака вражескими ракетами и "шахедами".

"Есть попадания в объекты критической инфраструктуры, где есть возможность - лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки. В городе работает 213 пунктов несокрушимости, в которых все есть", - подчеркнул Вилкул.

Отключение света в Полтаве

Глава Полтавской ОГА Филипп Пронин сообщил, что ситуация с энергетикой в области - на контроле.

"На Полтавщине применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений на все 10 очередей. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Разворачиваем в области пункты несокрушимости, чтобы пока продолжаются работы, люди могли зарядить гаджеты и быть постоянно на связи", - написал Пронин в Telegram.

Отключение света в Сумах

В Сумской ОГА сообщили, что в результате ракетных ударов по объектам энергосистемы Украины временно введены графики аварийных отключений в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов Сумщины.

"Работают пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом", - добавили в ОВА.

Отключение света в Ивано-Франковске

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила в Telegram, что оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры на Прикарпатье.

"Прозвучали взрывы и на Прикарпатье. Враг атаковал нашу область и шахедами, и ракетами. Есть попадания по объекту критической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадал один человек. Есть повреждения. Сейчас перебоев с электроснабжением в области не зафиксировано", - заявила Онищук.

Отключение света в Харькове

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о массированном обстреле города и "прилетах". Автобусы будут осуществлять движение по схеме блэкаута.

"В городе проблемы со светом - враг целится по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых "прилетов". Из-за обесточивания насосных подстанций в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт - перевозки будут осуществлять автобусы по схеме блэкаута", - пояснил Терехов в Telegram.

Отключение света во Львове

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во время воздушной тревоги беспилотник оккупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине.

"Начался пожар. Сейчас его тушат пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало", - отметил глава ОГА.

Отключение света в Одессе

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате ночной масштабной атаки врага по энергетическим объектам страны повреждения получили и энергообъекты области.

"По распоряжению НЭК Укрэнерго, в Одессе частично происходят стабилизационные отключения. Сейчас обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения. Сохраняем спокойствие. Специалисты проводят восстановительные работы", - заявил Кипер.

Россия обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК

Ночью оккупационная армия РФ осуществила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины и теплоэлектростанции ДТЭК.

"Информацию о пострадавших проверяем. Серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно приступили к устранению последствий и восстановлению работы оборудования", - отметили в учреждении.

ДТЭК продолжает делать все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы.

Сбой работы Интернета по Украине

Последствия сбоя из-за атаки РФ наиболее заметны в Днепропетровской, Харьковской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Сбой Интернета в Украине / скриншот: NetBlocks

Обстрелы Украины: что известно

Напомним, что 22 марта 2024 года состоялась самая масштабная атака на энергетику Украины. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что зафиксировано попадание в объекты генерации и системы распределения в различных областях. В части регионов есть перебои со светом.

РФ нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью. Оккупанты более часа атаковали Запорожье. По предварительным данным, разрушены два дома частного сектора. Еще 7 домов повреждены, есть пострадавшие. Информация о состоянии тяжести людей уточняется.

Россия атаковала Украину, мощные взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Запорожье. Как сообщают Воздушные силы, российские бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты из Каспийского региона. Кроме того, сообщалось о взлете самолетов МиГ-31К, носителей ракет "Кинжал".

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