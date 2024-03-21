'Все должны встать в строй': нардеп раскрыл детали закона о мобилизации

Закон предусматривает первоочередное военное образование: человек с 18 до 25 лет должен пройти обучение.

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Детали закона о мобилизации / коллаж: Главред, фото: ua.deposotphotos.com, Генштаб ВСУ

Член оборонного комитета, нардеп от Слуги народа Юрий Здебский заявил, что в законе №10313 больше не рассматривают мужчин призывного возраста "ограниченно годными", остается норма о полной "годности или непригодности".

"Замысел к закону прост: мобилизовать людей, сформировать резерв, защитить нашу страну. И для этого внедряется категория - "или ты годен, или вообще тебя списали и забыли". Ты можешь работать водителем, но не пойдешь в штурмовики, если ограничен в каких-то своих физических способностях", - рассказал он для LIGA.net.

По его словам, мотивация такого решения - подготовка к длительной войне и "худшим сценариям".

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Кроме того, закон предусматривает первоочередное военное образование: человек с 18 до 25 лет должен пройти обучение, стать на воинский учет, получить военную специальность, пояснил нардеп.

"Всех людей, которые по состоянию здоровья пригодны, от 25 до 60 лет, сделать военнообязанными, все должны встать в строй. Или ты подпадаешь под бронирование, или ты в строю - вот что предусмотрено законом", - добавил Здебский.

Нардеп отметил, что пригодность или непригодность к военной службе будет регулироваться военно-врачебной комиссией.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что в Раде озвучили детали законопроекта о мобилизации. Как рассказали в комитете Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, речь идет об ограничении количества опекунов для людей с инвалидностью. Народные избранники сейчас ищут приемлемую формулу.

В Кабмине раскрыли планы Киева по мобилизации 500 тысяч украинцев. Украине для продолжения борьбы с агрессором Россией нужны артиллерийские снаряды, а также ракеты большой и малой дальности, сказал Денис Шмыгаль.

Боец ВСУ эмоционально высказался о мобилизации и необходимости молодых бойцов. Военный отметил, что именно привлечение молодых людей обусловили успех "Азова" в 2014 году. По мнению Жорина, надо как можно больше привлекать к войне молодежь.

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