Китай готов к войне: в США назвали сроки готовности к нападению на Тайвань

Глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино заявил, что Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал и эти признаки указывают на то, что он готов вторгнуться на Тайвань к 2027 году.
По его словам, несмотря на экономические проблемы Китая, его официальный оборонный бюджет за последние годы увеличился на 16% и составил более 223 миллиардов долларов, передает Bloomberg.
Адмирал добавил, что за три года с тех пор, как он принял командование, армия Китая приняла на вооружение дополнительно 400 истребителей и более 20 крупных военных кораблей. Также Пекин с 2020 года удвоил свой арсенал баллистических и крылатых ракет.
"Все указывает на указание главы КНР Си Цзиньпина на встрече с армией быть готовыми к вторжению на Тайвань к 2027 году", - сказал Акилино.
Реакция Китая
По словам Акилино, китайские военные также отрабатывают различные задачи, связанные с операциями против Тайваня. Речь идет об имитации окружения с помощью морской и воздушной блокады.
Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что Тайвань является "внутренним делом Китая", и обвинил Вашингтон в том, что он "сеет раскол в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
"Некоторые люди в США пытались раздуть слухи о китайской угрозе, чтобы усилить напряженность по всему проливу и спровоцировать конфронтацию. Мы решительно против этого", - заявил он.
США помогают Тайваню
Оборонный бюджет Китая по-прежнему намного меньше, чем у США. Президент Джо Байден в этом месяце предложил бюджет Пентагона в размере 850 миллиардов долларов на 2025 финансовый год.
Сюда входят 500 миллионов долларов на пополнение вооружений, которые будут предоставлены Тайваню в рамках первого запроса на финансирование, направленного на разрешение агрессии в регионе и обеспечение постоянной поддержки Тайваня.
Партнерство Китая и РФ
Между тем, разведывательное сообщество США считает, что Китай не хочет военного конфликта из-за Тайваня, даже несмотря на то, что он полон решимости взять остров под свой контроль.
Партнерство Китая с Россией также вызывает тревогу, поскольку Китай предоставил диктатору Владимиру Путину экономическую помощь и помощь в сфере безопасности для вторжения на Украину. Партнерство Китая с Россией является ответом на альянсы США в Тихоокеанском регионе и в других местах.
"Это должно беспокоить весь земной шар", - сказал Акилино.
Тайвань - что это за страна?
Тайвань (Республика Китай, не путать с КНР) - островное государство с ограниченным международным признанием в Восточной Азии. В первой половине XX в. была однопартийной страной, признанной международным сообществом, имевшей юрисдикцию над материковым Китаем; однако со второй половины века является демократическим государством, контролирующим только остров Тайвань и ряд других мелких островов, хотя де-факто поддерживает отношения со многими иностранными государствами. Материковый Китай, напротив, стал коммунистическим.
Будучи одним из четырех "азиатских тигров", он является 26-й по величине экономикой в мире. Новейшие технологии играют ключевую роль в промышленности страны. В Республике Китай на высоком уровне находятся свобода слова, здравоохранение, образование, экономические свободы и тому подобное.
Напомним, что Си Цзиньпин предупредил Байдена, что собирается "воссоединить Китай с Тайванем". Лидер Китая также отреагировал на прогнозы военных лидеров США, которые говорили, что Си Цзиньпин планирует захватить Тайвань в 2025 или 2027 году.
Китай готовитсяк открытой войне с Тайванем, Китай пытается истощить Тайвань, после чего перейти к потенциальной открытой войне против острова, Тайбэй готовится к подобному сценарию развития событий.
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