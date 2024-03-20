Ситуация в Украине под угрозой: в США предупредили об опасности

Соединенные Штаты поддерживают Украину, поскольку могут возникнуть риски безопасности уже американского государства, сказал шеф Пентагона Ллойд Остин.

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Пентагон поддерживает поставки Украине боеприпасов - Остин / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Википедия

Результаты войны агрессора России против Украины станут решающими для американской безопасности. Выживание украинского государства и его суверенитета под угрозой, нельзя терять ни дня. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Как сообщает Reuters, в ходе заседания контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии он рассказал о том, что решительно поддерживает поставки боеприпасов Киеву.

"Сегодня выживание Украины под угрозой. И есть риск для безопасности Америки. Им нельзя терять ни одного дня. У нас также нет лишнего дня. Поэтому сегодня я вполне решителен поддерживать помощь по безопасности и поставки боеприпасов. Это вопрос выживания и суверенитета Украины", - отметил Остин. видео дня

По его словам, результаты войны имеют решающее значение для безопасности США.

"Соединенные Штаты столкнутся с новыми серьезными опасностями в мире, где появляются агрессия и автократия, а тираны, диктаторы набирают смелости, думают, что могут стереть демократию с карты мира. Поэтому, инвестируя в безопасность Украины, мы инвестируем в собственную безопасность. И мы укрепляем общее видение контактных групп в открытом мире, где есть правила, права и обязанности", - подчеркнул Ллойд Остин.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

США и война России против Украины

ВСУ смогут пойти в наступление в 2025 году, считает глава комитета Комитета вооруженных сил Сената США, сенатор от Демократической партии Джек Рид. Как полагает законодатель, предоставление военное помощи от Вашингтона поможет украинским войскам оттеснить оккупантов.

Рассмотрение военной помощи Украине от США будет отложено, написали журналисты The Hill. Согласно их данным, Палата представителей затянет проработку вопроса минимум до 9 апреля.

Украина к лету может понести большие потери из-за ситуации с помощью США, считают в The Washington Post. Киев может слишком поздно получить военную поддержку от американцев.

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