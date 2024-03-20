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Рассмотрение военной помощи Украине от США будет отложено: в The Hill назвали сроки

Анна Ярославская
20 марта 2024, 12:48
У Палаты представителей есть всего четыре дня до пасхальных каникул, и спикер-республиканец не собирается заниматься вопросом Украины.
Майк Джонсон, военная помощь
Майк Джонсон сначала хочет сосредоточиться на утверждении общего бюджета США / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, pixabay.com, скриншот

Вопрос предоставления военной помощи США Украине снова будет отложен, как минимум - до 9 апреля. Председатель Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сначала хочет сосредоточиться на утверждении общего бюджета США, а потом вернуться к международным вопросам.

Как пишет The Hill, во вторник Палата представителей возвращается к работе, но без официального срока и четкой стратегии для принятия военной помощи Украине.

Заседания нижней палаты запланированы всего на четыре дня, а потом начнутся двухнедельные каникулы перед Пасхой (Христиане западного обряда будут праздновать Светлое Христово Воскресение 31 марта).

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"Мы не можем поехать домой на Песах и Пасху — мы должны оказать эту помощь Украине", — заявила демократ от Калифорнии, бывший спикер Нэнси Пелоси.

Тем временем нынешний спикер Джонсон не готов быстро перейти к пакету иностранной помощи перед пасхальными каникулами. Он заявил, что хочет сначала сосредоточиться на финансировании правительства и лишь потом перейти к пакету вопросов национальной безопасности, включая помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также финансирование мер по усилению безопасности на границе США и Мексики.

"Этот график отодвинет самые ранние потенциальные действия в отношении Украины до 9 апреля (через три недели), когда Палата представителей должна вернуться в Капитолий после длительного праздничного перерыва", - пишет издание.

Кто такой Майк Джонсон

Республиканец и ярый "трампист" Майк Джонсон 25 октября 2023 года стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. За Джонсона из Луизианы проголосовали все 220 республиканцев. Как отмечали СМИ, этот конгрессмен голосовал против многих инициатив Конгресса по поддержке Украины. Впрочем, в процессе избрания на должность спикера Джонсон сказал, что открыт к переговорам по запросу президента Джо Байдена.

В настоящее время Джонсон отказывается выносить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за "миграционного" спора с Белым домом.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Накануне координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время слушаний в Палате представителей США заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Военная помощь Украине от США

США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден.

Спикер Палаты Представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будет внесено изменений относительно границы с Мексикой. Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей".

Руководители ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и спикер Майк Джонсон работают над альтернативным законопроектом помощи Украине. Согласно планам, голосование может состояться в апреле, а невоенная часть поддержки должна стать кредитной. Залогом могут выступить замороженные российские активы.

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