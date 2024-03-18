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ВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армия

Яна Ставская
18 марта 2024, 17:45
Ситуация на передовой ухудшается, что уже признают в Америке.
ВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армия
ВСУ отражают атаки оккупантов, несмотря на дефицит БК / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Пока мир занят "выборами" в России и предвыборной кампанией Дональда Трампа, бои на российско-украинском фронте не утихают и рискуют разгореться еще больше. По данным DeepState, россиянам удалось продвинуться в Орловке и возле Вербового. По состоянию на 18 марта продолжаются боевые действия у Работино, Вербового и Горьковского.

Эксперты отмечают, что целью РФ на 2024 год является как минимум выход на админграницы Донбасса. То, чего оккупанты не могли достичь начиная с 2014 года, вдруг становится весьма реальным из-за сложившейся ситуации с западной военной помощью ВСУ. Сам Путин признал, что на Донбассе он не остановится - и, по его словам, расширит "санитарную зону" включительно с Харьковской областью.

В Белом доме тем временем признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

видео дня

Что происходит на фронте и насколько остра нехватка боеприпасов у ВСУ - читайте в материале Главреда.

"ВСУ отступают на вторую-третью линию"

Накануне координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

"У них (защитников Украины - Главред) на Донбассе заканчиваются боеприпасы, и теперь они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку россияне продолжают пытаться продвинуться на запад...", - сказал Кирби.

Кому-то может показаться убедительным обещание Чехии передать Украине 800 тысяч снарядов, даже больше - по некоторым данным, Прага могла найти еще сотни тысяч дополнительных боеприпасов, однако поставка такого вида помощи Украине затянется на какое-то время.

Снарядный голод у ВСУ

Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN.

Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов.

"Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Россияне продвигаются вглубь востока и давят на юг

Дефицит боеприпасов и отсутствие эффективной возможности у Украины поддержать сухопутные силы боевой авиацией и средствами ПВО, сильно ударили по положению защитников на передовой.

Эксперты Института изучения войны подтвердили захват россиянами села Мирное, что в 20 км от Орехово на Запорожском направлении. Продолжаются боевые действия возле Работино, у РФ есть "успехи" возле Вербового.

Украина же накануне перебросила новую пехотную бригаду под Работино. До этого, по приказу Главнокомандующего Александра Сырского, на указанном участке провели ротацию военных, борющихся с оккупантами многие месяцы.

В целом, согласно отчету Генштаба, в настоящее время российские оккупанты сосредоточились на направлении Часового Яра, Орехово, дальнейшем захвате Авдеевского района.

16 марта в ВСУ отмечали, что россияне, скорее всего, на некоторых участках проводят перегруппировку, чтобы затем наступать с новой силой.

ВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армия
Где продвинулись оккупанты / Фото Телеграм-канал DeepStateUA

Как будут развиваться бои в 2024 и 2025 годах?

В этом году Россия, с учетом имеющихся и готовящихся сил, будет наступать на Часов Яр и Купянск; на вторую половину года можно ожидать "пик" наступления оккупантов на Часов Яр, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, Купянск относится к приоритетным целям российского командования в их планах выхода на правый берег Оскола.

Кроме того, захватчики попытаются взять под полный контроль трассы от Марьинки на Угледар.

Британия же посоветовала Украине сосредоточиться на обороне востока и продолжать наносить удары по Крыму в 2024 году.

А вот британский аналитик Майкл Кларк предвидит ухудшения положения россиян на фронте в 2025 году, если Украине удастся наладить собственное производство оружия, а Запад перестанет медлить с оказанием военной помощи и технологий. Иначе, по его мнению, Украина потерпит поражение.

Материал подготовила: Яна Ставская

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