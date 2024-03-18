Украина получит боеприпасы союзников России - WSJ

Чехия закупает для Украины боеприпасы, однако есть нюанс, покупка осуществляется у российских союзников.

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Украина получит боеприпасы союзников России / коллаж: Главред, фото: 56 ОММБ, Public Domain Pictures

Для того, чтобы получить необходимые Украине боеприпасы, Чехия приступила к использованию связей и контактов времен холодной войны. В условиях заблокированной помощи от США и медленного роста военного производства на Западе, Прага приняла решение закупать боеприпасы у стран-союзников РФ. Об том сообщили в The Wall Street Journal.

Согласно полученным данным, Чехия уже получила 800 000 снарядов артиллерии от совершенно разных мировых поставщиков и определила ещё 700 тысяч, которые сможет получить при условии дополнительного финансирования. Также на данный момент первый транш 300 тысяч снарядов уже обеспечен, наибольший вклад в него внесла Германия.

Однако есть важный нюанс - принадлежность к бывшему советскому блоку дала Чехии неожиданное подспорье в виде оружейной промышленности с клиентами по всему миру, а также хорошими контактами со странами Юга, которые славятся своими большими запасами советского оружия и способностью производить его ещё больше.

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Несмотря на то, что в Праге опускают и умалчивают момент того, откуда поступают боеприпасы, есть в WSJ утверждают, что среди поставщиков также есть и страны-союзники оккупантов. При этом, согласно торговым соглашениям и поставкам через Чехию - любая прямая связь между этими странами и союзниками РФ будет скрыта.

"Конфиденциальность - ключевой момент: Мы говорим и будем говорить со всеми, независимо от их лояльности или политической позиции - за некоторыми исключениями, такими как Северная Корея", - заявил Томаш Пояр, советник по национальной безопасности премьер-министра Петра Фиалы.

Снарядный голод у ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Чехия и Украина

Как сообщал Главред, президент Чехии Петр Павел прокомментировал вопрос вероятности отправки западными союзниками своих войск в Украину. Как подчеркнул он в комментарии чешскому телевидению, переброска войск НАТО в Украину для ее поддержки не будет нарушать никаких международных норм, сообщает Euractiv.

К тому же, НАТО может отправить в Украину свои войска. Это не отрицает президент Чехии Петр Павел после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Novinky.cz. Он отметил, что Западу стоит расширить формы помощи Украине, в том числе рассмотреть возможное присутствие в стране.

Также, Чехия с другими странами-членами НАТО собрала необходимую сумму для закупки 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов для Украины у "третьих" стран, сообщает информагентство ČTK. По словам президента Чехии Петра Павела, всего 18 стран примут участие в помощи, инициированной Чехией.

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