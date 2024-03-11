Президент Чехии намекнул, сколько солдат Запад может перебросить в Украину

Переброска войск НАТО в Украину не будет нарушать никаких международных норм, говорит Петр Павел.

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Петр Павел прокомментировал вероятность отправки войск в Украину / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/prezidentpavel, Pixabay/Military_Material

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал вопрос вероятности отправки западными союзниками своих войск в Украину.

Как подчеркнул он в комментарии чешскому телевидению, переброска войск НАТО в Украину для ее поддержки не будет нарушать никаких международных норм, сообщает Euractiv.

Чешский президент обратил внимание на то, что развертывание боевых войск и возможное привлечение войск к определенной "вспомогательной" деятельности – это не одно и то же.

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"Следует помнить, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, которая по сути была агрессией, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем сегодня, на территории Украины действовала тренировочная миссия НАТО, которая в свое время включала более 15 стран и насчитывала около тысячи человек", – говорит он.

По словам чешского лидера, с точки зрения международного права и Устава ООН, "ничто не мешало бы войскам стран-членов НАТО" помогать в работе в Украине.

Вместе с тем он не исключил дискуссии на тему привлечения войск НАТО для непосредственной поддержки Украины на ее территории.

"Если бы мы могли договориться с союзниками, что, например, вместо того, чтобы тренировать украинских солдат на территории стран-членов НАТО и перебрасывать тысячи военных, скажем, в Польшу или Чехию, было бы гораздо логичнее перебросить несколько десятков инструкторов на украинскую территорию и там тренировать украинских солдат", – добавил Павел.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Возможность отправки западных войск в Украину

Ранее сообщалось, что Макрон высказался относительно отправки войск союзников в Украину. Комментируя свое выступление на встрече с представителями более двадцати государств в Париже с тезисом о возможности отправки войск союзников в Украину, президент Франции акцентировал внимание на том, что "ничто нельзя исключать".

Также позже Макрон призвал союзников не быть "трусами" относительно войны в Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в Прагу во вторник, 5 марта, заявил, что союзникам Украины пришло время активизировать свои действия, подчеркнув, что сейчас не время проявлять трусость.

После этого Макрон назвал условие ввода войск. Отправка западных войск в Украину будет возможна, если российские оккупанты прорвутся в сторону Киева или Одессы.

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