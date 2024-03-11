Президент Чехии намекнул, сколько солдат Запад может перебросить в Украину

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал вопрос вероятности отправки западными союзниками своих войск в Украину.
Как подчеркнул он в комментарии чешскому телевидению, переброска войск НАТО в Украину для ее поддержки не будет нарушать никаких международных норм, сообщает Euractiv.
Чешский президент обратил внимание на то, что развертывание боевых войск и возможное привлечение войск к определенной "вспомогательной" деятельности – это не одно и то же.
"Следует помнить, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, которая по сути была агрессией, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем сегодня, на территории Украины действовала тренировочная миссия НАТО, которая в свое время включала более 15 стран и насчитывала около тысячи человек", – говорит он.
По словам чешского лидера, с точки зрения международного права и Устава ООН, "ничто не мешало бы войскам стран-членов НАТО" помогать в работе в Украине.
Вместе с тем он не исключил дискуссии на тему привлечения войск НАТО для непосредственной поддержки Украины на ее территории.
"Если бы мы могли договориться с союзниками, что, например, вместо того, чтобы тренировать украинских солдат на территории стран-членов НАТО и перебрасывать тысячи военных, скажем, в Польшу или Чехию, было бы гораздо логичнее перебросить несколько десятков инструкторов на украинскую территорию и там тренировать украинских солдат", – добавил Павел.
Отправка войск союзников в Украину - история вопроса
Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.
Возможность отправки западных войск в Украину
Ранее сообщалось, что Макрон высказался относительно отправки войск союзников в Украину. Комментируя свое выступление на встрече с представителями более двадцати государств в Париже с тезисом о возможности отправки войск союзников в Украину, президент Франции акцентировал внимание на том, что "ничто нельзя исключать".
Также позже Макрон призвал союзников не быть "трусами" относительно войны в Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в Прагу во вторник, 5 марта, заявил, что союзникам Украины пришло время активизировать свои действия, подчеркнув, что сейчас не время проявлять трусость.
После этого Макрон назвал условие ввода войск. Отправка западных войск в Украину будет возможна, если российские оккупанты прорвутся в сторону Киева или Одессы.
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