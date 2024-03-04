"Начинаем дискуссию": Макрон высказался насчет отправки войск союзников в Украину

Президент Франции акцентировал внимание на том, что пока "ничего нельзя исключать".

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Эммануэль Макрон оценил вероятность отправки войск в Украину / Коллаж: Главред, Фото: lrt.lt, Facebook/armee2terre

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал вопрос по поводу вероятности отправки войск союзников в Украину.

Он обратил внимание на то, что пока развертывания французских сил не будет. Такую позицию он озвучил в интервью чешскому порталу Novinky.

Комментируя свое выступление на встрече с представителями более двадцати государств в Париже с тезисом о возможности отправки войск союзников в Украину, президент Франции акцентировал внимание на том, что "ничто нельзя исключать".

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"Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в Украину в ближайшем будущем, но это означает, что мы начинаем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать, чтобы поддержать Украину, особенно на украинской территории", – пояснил свою мысль французский лидер.

По словам президента Франции, участники встречи согласились с пятью сферами, где они хотели бы сделать больше: киберзащита, совместное производство военной техники в Украине, безопасность стран, которым непосредственно угрожает российское наступление в Украине, в частности Молдовы, возможность поддержать Украину на границе с Беларусью и операции по разминированию.

"Кроме того, я всегда четко определял наши рамки: мы не воюем против русского народа и отказываемся вступать в логику эскалации", – подчеркнул Макрон.

Вооруженные силы Франции Согласно данным Википедии, Вооружённые силы Французской Республики — формирование Французской Республики, созданное для вооружённой защиты её интересов и территорий, в том числе и заморских. В целом, Франция является одной из немногих стран, в составе вооружённых сил которой есть почти полный спектр современных вооружений и военной техники собственного производства — от стрелкового оружия до ударных атомных авианосцев (которые, кроме Франции, есть только у США). Численность французской армии на 2022 год составляла 203 250 человек.

Вероятность отправки войск союзников в Украину

Ранее была названа главная причина опасения НАТО отправлять в Украину войска. Украине от НАТО прежде всего нужны технологии, заявили в Сейме Польши.

Как сообщалось, во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

В свою очередб глава МИД Франции Стефан Сежурное отметил, ято войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям.

Комментируя слова Макрона, Зеленский ответил, что "любые инициативы мировых лидеров, которые направлены на усиление Украины для отражения военной агрессии России, являются положительными для всего мира".

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