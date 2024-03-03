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Названа главная причина опасения НАТО отправлять в Украину войска

Яна Ставская
3 марта 2024, 11:57
Украине от НАТО прежде всего нужны технологии, заявили в Сейме Польши.
Названа главная причина опасения НАТО отправлять в Украину войска
Идею Макрона положительно восприняли не все члены НАТО / Коллаж: Главред, фото: НАТО, Минобороны РФ

НАТО не готово к размещению своих войск в Украине. Их гибель в ходе боевых действий будет рассматриваться как нападение на Альянс, пояснил спикер Сейма Польши Шимон Головня.

В эфире телемарафона он отметил, что это вряд ли произойдет.

"Это значительно сложнее, чем думают некоторые даже в Европе. Не хочу быть нечестным, поэтому скажу, что это будет проблемой для многих стран НАТО. Я знаю, что сказал президент Макрон и какова его идея в целом, но не думаю, что НАТО готово к такому участию в этой войне", - сказал он.

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7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), инициированный президентом.

За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

19 февраля этот закон торжественно подписал в парламенте пятый президент Украины Петр Порошенко.

21 февраля 2019 года изменения в Конституцию вступили в силу.

При этом он подтвердил, что отправка натовских солдат является предметом дискуссии. Однако их потенциальная гибель будет рассматриваться как нападение на весь Альянс.

"Если солдаты из страны НАТО, даже отдельной страны - члена НАТО, будут атакованы или погибнут на вашей территории в этой войне, мы должны будем рассматривать это как атаку на весь Альянс, хотя это и произойдет в Украине. Мы должны будем предоставить коллективный ответ. НАТО - это как братство, один за всех и все за одного. Поэтому мы дискутируем по этому поводу", - пояснил председатель польского Сейма.

По его словам, Украине от НАТО прежде всего нужны технологии, а не живая сила.

"Вам нужно новое оружие, вам нужна информация с поля боя, вас нужно поддерживать многими способами. Но мы должны быть очень осторожными, если речь идет о физическом присутствии солдат НАТО, потому что это может ухудшить ситуацию. Я думаю, что это может ухудшить ситуацию", - сказал польский спикер.

Макрон не исключил отправку войск НАТО в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Однако, как отметил глава МИД Франции Стефан Сежурное, войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям.

Комментируя слова Макрона, Зеленский ответил, что "любые инициативы мировых лидеров, которые направлены на усиление Украины для отражения военной агрессии России, являются положительными для всего мира".

"Я не был на том саммите (где Макрон озвучил идею), он сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину, и поделится информацией, когда прибудет в Украину. Он должен быть в середине марта... Если любые инициативы в мире усиливают Украину, они хороши для всего мира", - объяснил позицию Киева украинский гарант.

FT, оценивая заявление Макрона, написала, что сама идея размещения войск НАТО в Украине "уже не табу". Более того, неофициально некоторые специалисты Альянса уже присутствуют в Украине.

Слова Макрона вызвали немалую реакцию и внутри самого НАТО. В частности, Германия и Польша по этому поводу высказались категорически, а вот Канада рассматривает отправку отдельных специалистов для обучения украинских солдат.

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война в Украине НАТО новости Польши Эммануэль Макрон война России и Украины
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