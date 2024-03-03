УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Модификация": в ВСУ раскрыли, почему дрон привел масштабные разрушения в Одессе

Юлия Закрепа
3 марта 2024, 10:39
Спасатели более суток проводят поисково-спасательную в Одессе на месте попадания российского дрона в 9-этажный дом.
'Модификация': в ВСУ раскрыли, почему дрон привел масштабные разрушения в Одессе
Последствия атаки РФ по Одессе / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что спасатели уже более суток проводят поисково-спасательную в Одессе на месте попадания российского дрона в 9-этажный дом в ночь на 2 марта.

В эфире телемарафона "Єдині новини" Гуменюк сообщила, что сейчас эксперты работают над оценкой того, что произошло. В частности, речь идет о выяснении типа попадания и типа разрушений.

"Поисково-спасательная операция еще продолжается. Разбирая завалы, возможно, будут найдены еще какие-то части барражирующего боеприпаса. Не исключено, что могла быть усиленная боевая часть. Враг постоянно работает над совершенствованием того, чем атакует нас", - отметила Гуменюк.

видео дня

Она объясняет, что россияне пытаются хоть как-то усовершенствовать вооружение, которое применяют во время атак по Украине. В частности, известны модификации ракет. Кроме того, оккупанты используют управляемые авиабомбы - "это тоже определенная модификация".

Удар РФ по дому в Одессе 2 марта: что известно

Напомним, что Россия в ночь на 2 марта ударила по многоэтажке в Одессе. Известно, что есть погибшие и пострадавшие. Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в девятиэтажное здание спального района.

Количество жертв в Одессе возросло. Спасатели сообщили, что из-под завалов достали тело ребенка. На месте трагедии была женщина, которая ждала новостей о своей сестре - она оказалась под завалами вместе со своим трехмесячным сыном.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Одессе и обратился к Западу. Из-под завалов спасатели достали тела двух погибших. По предварительным данным, пострадали 8 человек, из них один ребенок. Четырех жителей удалось спасти.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Больше важных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Одесса вторжение России трагедия в Одессе новости Одессы
Реклама

Главное за день

Названа главная причина опасения НАТО отправлять в Украину войска

Названа главная причина опасения НАТО отправлять в Украину войска

11:57 Украина
"Модификация": в ВСУ раскрыли, почему дрон привел масштабные разрушения в Одессе

"Модификация": в ВСУ раскрыли, почему дрон привел масштабные разрушения в Одессе

10:39 Украина
Масштабные взрывы в Крыму: Братчук анонсировал новые "сюрпризы" для оккупантов

Масштабные взрывы в Крыму: Братчук анонсировал новые "сюрпризы" для оккупантов

09:51 Украина
Все главные новости

Популярное

Режим Путина остался без канала поставок боеприпасов от КНДР: СМИ узнали детали 3670

Режим Путина остался без канала поставок боеприпасов от КНДР: СМИ узнали детали

РФ выбрала новые цели на востоке: в ВСУ назвали, какие города под угрозой 2996

РФ выбрала новые цели на востоке: в ВСУ назвали, какие города под угрозой

Разъяренная Мелания Трамп хотела унизить Дональда 1767

Разъяренная Мелания Трамп хотела унизить Дональда

Ход Макрона: чем закончится история с отправкой войск НАТО в Украину 1431

Ход Макрона: чем закончится история с отправкой войск НАТО в Украину

Последние новости

12:23

Объявила весну и показала честные морщины: Пугачева поделилась редким кадром

11:57

Деликатес за копейки: как приготовить красную икру из кетчупа

11:57

Названа главная причина опасения НАТО отправлять в Украину войска

11:54

Путин может принять решение о выводе войск из Украины: эксперт назвал условие

11:50

Гороскоп на завтра 4 марта: Деве - проблемы с деньгами, Скорпиону - спор

Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – БадракРоссия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак
11:16

"Штурмы идут 24/7": россияне нацелились на стратегический город - боец ВСУ

11:11

Китайский гороскоп на завтра 4 марта: Драконам пора экономить, Змеям - романтика

10:59

Слабая линия обороны: эксперт рассказал о целях россиян на Авдеевском направлении

10:39

"Модификация": в ВСУ раскрыли, почему дрон привел масштабные разрушения в Одессе

Реклама
10:33

Церковный праздник 4 марта: одно действие, которое может привести к несчастью

10:30

Популярная ошибка: эксперт рассказала, как правильно мыть пол швабройВидео

09:51

Масштабные взрывы в Крыму: Братчук анонсировал новые "сюрпризы" для оккупантов

09:37

Россияне жестоко ударили ракетами по Днепру: произошел пожар

09:25

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 марта

09:13

Оккупанты паникуют: в Феодосии прогремели мощные взрывы, перекрыли движение по трассе

09:06

"Это красная линия": капитан ВМС рассказал о масштабном уничтожении флота РФ

09:02

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта: на Раков будут давить, Девам - хорошие новости

08:59

Как создать мощный средний класс в Украинемнение

07:51

Минус 15 самолетов: в ISW раскрыли, как РФ жертвует авиацией для продвижения на фронте

07:25

Нужно найти девушку на рисунке за 21 секунду: сложная загадка на внимательность

Реклама
06:46

Ход Макрона: чем закончится история с отправкой войск НАТО в Украинумнение

06:35

Почему нельзя говорить "віруючий": языковед назвал благозвучные аналогиВидео

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 5 секунд найти мышку

04:35

Отпечатков пальцев и пыли на мебели больше не будет: домашние средства для уборки

03:00

Посадка картофеля в марте: хитрый фокус - и урожай просто завалит закромаВидео

02:05

Билли Айлиш увидела во сне звезду "Бэтмена" и после этого бросила парня

01:54

Проверка на детективные навыки: нужно найти пчелу за 11 секунд в весенней головоломке

00:14

После ликвидации Су-34 авиация РФ не рискует: ВС не зафиксировали ни одного самолета

02 марта, суббота
23:22

Разъяренная Мелания Трамп хотела унизить Дональда

23:17

РФ использует все, кроме "ядерки": комбат признался, "сыпется" ли фронт под Авдеевкой

22:53

Рианну высмеяли за "тусклое" выступление на свадьбе индийского миллиардера за 6 млнВидео

22:29

Изменил с подругой: звезда "Мастер-шеф" рассказала о предательстве мужаВидео

22:21

"Преимущество на стороне противника": Жорин раскрыл детали ночных боев на фронте

22:19

Крупный узел на востоке: РФ нацелилась на захват господствующей высоты

21:42

Угроза форсирования Оскола: майор ВСУ назвал новую цель РФ на востоке

21:23

Не упустите момент: какие цветы посадить в марте

20:57

Россиян будут бить новым оружием: эксперт раскрыл детали современной разработкиВидео

20:45

Выращиваем перец дома: когда сажать и как, чтобы был большой урожай

20:14

Сырский получил карт-бланш на кадровые изменения в ВСУ - Зеленский

19:55

Из руин достали тела мамы с малышом: Зеленский отреагировал на удар РФ по ОдессеФотоВидео

Реклама
19:35

Польская блокада выгодна Россиимнение

19:32

Нет "первого" и "второго" сорта: военный резко высказался об откупе от мобилизации

18:53

Армия Украины уничтожила 15-й российский Су-34 за последние две недели

18:51

Распространенная ошибка, которую совершают люди, выращивая овощи в своем саду

18:50

Ракеты Балтии на 300 км и страх у Путина: эксперт назвал сценарии ответа НАТО России

18:18

РФ рвется вперед на востоке: ВСУ выбили оккупантов под Купянском – DeepState

17:59

ВСУ отработали по Су-34 и Су-35: в ВС намекнули на уничтожение самолетов РФ

17:43

Майор ВСУ – о ситуации у Авдеевки: остановлено активное продвижение войск РФ

17:36

Враг изменил тактику: в ВСУ назвали оружие оккупантов, для которого нет "противоядия"

17:09

В РФ взорвали подстанцию у оборонных заводов: в ГУР сделали важное заявление

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять