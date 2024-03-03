'Модификация': в ВСУ раскрыли, почему дрон привел масштабные разрушения в Одессе

Спасатели более суток проводят поисково-спасательную в Одессе на месте попадания российского дрона в 9-этажный дом.

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Последствия атаки РФ по Одессе / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что спасатели уже более суток проводят поисково-спасательную в Одессе на месте попадания российского дрона в 9-этажный дом в ночь на 2 марта.

В эфире телемарафона "Єдині новини" Гуменюк сообщила, что сейчас эксперты работают над оценкой того, что произошло. В частности, речь идет о выяснении типа попадания и типа разрушений.

"Поисково-спасательная операция еще продолжается. Разбирая завалы, возможно, будут найдены еще какие-то части барражирующего боеприпаса. Не исключено, что могла быть усиленная боевая часть. Враг постоянно работает над совершенствованием того, чем атакует нас", - отметила Гуменюк. видео дня

Она объясняет, что россияне пытаются хоть как-то усовершенствовать вооружение, которое применяют во время атак по Украине. В частности, известны модификации ракет. Кроме того, оккупанты используют управляемые авиабомбы - "это тоже определенная модификация".

Удар РФ по дому в Одессе 2 марта: что известно

Напомним, что Россия в ночь на 2 марта ударила по многоэтажке в Одессе. Известно, что есть погибшие и пострадавшие. Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в девятиэтажное здание спального района.

Количество жертв в Одессе возросло. Спасатели сообщили, что из-под завалов достали тело ребенка. На месте трагедии была женщина, которая ждала новостей о своей сестре - она оказалась под завалами вместе со своим трехмесячным сыном.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Одессе и обратился к Западу. Из-под завалов спасатели достали тела двух погибших. По предварительным данным, пострадали 8 человек, из них один ребенок. Четырех жителей удалось спасти.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

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