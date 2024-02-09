Россия атаковала Украину 'Шахедами': взрывы прогремели в Харькове и Одессе

Российские оккупанты попали в объект инфраструктуры в Харькове, в Одессе есть пострадавшие.

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Харьков и Одессу атаковали вражеские БПЛА / Коллаж: Главред, фото: Telegram/Владимир Зеленский, Минобороны Украины

Поздно вечером 9 февраля в Харькове прогремела серия взрывов. Город атаковали российские беспилотники. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

"Харьков под вражескими ударами. В городе серия взрывов. Шахеды. Под ударом гражданская инфраструктура", - написал он.

В Харьковской ОВА сообщили, что российские оккупанты нанесли удары "Шахедами" по Харькову и Великому Бурлуку. В результате атаки повреждения получила гражданская инфраструктура города. По предварительным данным - без пострадавших.

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"В Харькове зафиксировано попадание в Немышлянском районе. Повреждена гражданская инфраструктура.В Большом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект - кафе", - указано в сообщении.

Взрывы в Одессе

Также взрывы прогремели в Одессе. Местные сообщали о работе ПВО.

Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил взрывы в городе. Он также рассказал, что в результате вражеской дроновой атаки по Одессе известно об одном пострадавшем.

"44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья. Сейчас он получает всю необходимую медицинскую помощь в больнице", - добавил Кипер.

Украинцев призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Атаки России по Украине

Напомним, в ночь на 9 февраля, российские оккупанты атаковали Харьковскую область дронами. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил по меньшей мере о пяти "Шахедах". В Змиевской громаде беспилотник попал в объект нежилой инфраструктуры.

Также в ночь на 8 февраля оккупанты атаковали Одессу беспилотниками. В результате атаки россиян есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Кроме этого, 3 февраля Россия атаковала Кривой Рог дронами-камикадзе. Под удар вражеских БПЛА попал объект энергетики. Из-за этого в городе были перебои со связью и ввели аварийные отключения света.

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