Россия атаковала Украину 'Шахедами': взрывы прогремели в Харькове и Одессе

Поздно вечером 9 февраля в Харькове прогремела серия взрывов. Город атаковали российские беспилотники. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
"Харьков под вражескими ударами. В городе серия взрывов. Шахеды. Под ударом гражданская инфраструктура", - написал он.
В Харьковской ОВА сообщили, что российские оккупанты нанесли удары "Шахедами" по Харькову и Великому Бурлуку. В результате атаки повреждения получила гражданская инфраструктура города. По предварительным данным - без пострадавших.
"В Харькове зафиксировано попадание в Немышлянском районе. Повреждена гражданская инфраструктура.В Большом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект - кафе", - указано в сообщении.
Взрывы в Одессе
Также взрывы прогремели в Одессе. Местные сообщали о работе ПВО.
Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил взрывы в городе. Он также рассказал, что в результате вражеской дроновой атаки по Одессе известно об одном пострадавшем.
"44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья. Сейчас он получает всю необходимую медицинскую помощь в больнице", - добавил Кипер.
Украинцев призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Атаки России по Украине
Напомним, в ночь на 9 февраля, российские оккупанты атаковали Харьковскую область дронами. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил по меньшей мере о пяти "Шахедах". В Змиевской громаде беспилотник попал в объект нежилой инфраструктуры.
Также в ночь на 8 февраля оккупанты атаковали Одессу беспилотниками. В результате атаки россиян есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Кроме этого, 3 февраля Россия атаковала Кривой Рог дронами-камикадзе. Под удар вражеских БПЛА попал объект энергетики. Из-за этого в городе были перебои со связью и ввели аварийные отключения света.
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