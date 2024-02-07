В российском Ижевске прогремел мощный взрыв: вблизи предприятия ВПК - зарево

Взрыв прогремел на полигоне одного из предприятий ВПК оккупантов, после этого начался сильный пожар.

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На полигоне одного из предприятий ВПК России произошел взрыв / Коллаж: Главред, фото: скриншот с виде

В среду, 7 февраля, вблизи российского Ижевска прогремел мощный взрыв. Ижевчане публикуют кадры взрыва рядом с селом Ягул. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Местные сообщают, что взрыв произошел в селе Ягул в 12 километрах от Ижевска, где расположен ряд военных объектов. Именно там расположен полигон Воткинского военного завода.

В пропагандистских СМИ пишут, что причиной мощного взрыва якобы стали испытания ракетных двигателей на Воткинском заводе. В то же время в МЧС России утверждают, что причиной взрыва на заводе стали "рядовые технические работы".

видео дня

Как известно, на заводе производят баллистические ракеты и межконтинентальные ракеты стратегического назначения "Тополь-М". Также оккупанты наладили на Воткинском заводе серийное производство ракет комплекса "Искандер-М" и "Точка-У". Кроме этого, там производят оборудование для нефтяной и газовой промышленности.

Взрывы в России

Напомним, вечером 20 января в городе Тула произошли взрывы. Минобороны России сообщило, что силы ПВО отразили атаку украинского беспилотника. Жертв или разрушений не зафиксировано.

Также 8 января на железной дороге в Нижнем Тагиле произошел взрыв грузового поезда возле нефтебазы. Фото устройств, закрепленных на цистернах, опубликовало издание TagilCity.ru. Взрывных устройств было несколько.

Кроме этого, 30 декабря 2023 года, ВСУ ударили ракетами по военным объектам России в Белгороде. Неэффективная работа российской противовоздушной обороны нанесла разрушения гражданской инфраструктуре города.

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