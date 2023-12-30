Ответ за обстрел Украины: Силы обороны ударили по военным РФ в Белгороде – СМИ

Неэффективная работа ПВО РФ привела к жертвам и нанесла разрушения гражданской инфраструктуре Белгорода.

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В Белгороде прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, Фото: Telegram

В субботу днем, 30 декабря, Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам РФ в Белгороде.

"Это совместные мероприятия, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей. Мероприятия продолжаются", - отметил источник РБК-Украина в спецслужбах.

Подчеркивается, что неэффективная работа российской противовоздушной обороны уже нанесла разрушения гражданской инфраструктуре города.

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Что известно о взрывах в Белгороде

Днем 30 декабря в Сети начали появляться сообщения об обстреле Белгорода, который находится недалеко от границы с Украиной. При этом россияне жаловались на прилеты.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах центра города. В частности, он утверждал о якобы попадании в гражданский сектор. Сообщается о погибших и раненых.

Смотрите видео - в Белгороде пожаловались на прилеты:

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Обратим внимание, что пропагандисты РФ подтвердили версию о том, что люди в Белгороде погибли в результате неэффективной работы ПВО РФ. Они утверждают, что российские военные якобы сбили все ракеты, а в результате падения обломков после работы ПВО РФ есть жертвы.

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Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, утром 29 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога - страна-агрессор атакует ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, в том числе и в столице.

В Святошинском районе столицы, по предварительным данным, упали обломки сбитой ракеты. В Подольском районе горит складское помещение. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". В результате атаки РФ в Киеве есть погибшие.

В Днепре в ходе массированной ракетной атаки прогремела серия взрывов. В Днепре горит один из торговых центров. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о пострадавших и погибших в Днепре.

В Харькове после ударов РФ 22 прилета: есть раненые, есть погибшие. Оккупанты России с 5 до 8 утра 29 декабря устроили ракетный обстрел Харькова, зафиксированы удары по школе, больнице и жилым домам, сказал Игорь Терехов.

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