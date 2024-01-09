Взрывчатку прикрепили на вагоны: на Урале прогремели взрывы на железной дороге

Появились фото устройств, закрепленных на цистернах железнодорожного состава, взорванного в Нижнем Тагиле.

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На железной дороге в РФ прогремел взрыв / tagilcity.ru

На железной дороге в России в Нижнем Тагиле произошел взрыв грузового состава возле нефтебазы.

Фото устройств, закрепленных на цистернах железнодорожного состава, который остановили в Нижнем Тагиле 8 января, опубликовало издание TagilCity.ru.

По данным источника издания, взрывных устройств было несколько. После взрывов состав с цистернами был остановлен на станции Сан-Донато в нескольких сотнях метров от терминала "Газпром нефть".

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При этом на одной из цистерн железнодорожного состава указано ООО "Газпромтранс". Вагон приписан к ст. Аксарайская-2. Согласно открытым данным, эта станция относится к Приволжской Северной дороги Астраханского отделения.

Что известно о взрывах на железной дороге в РФ

Накануне сообщалось о том, что в Свердловской области России сдетонировало взрывное устройство на железнодорожных путях неподалеку нефтебазы.

Ранее российские Telegram-каналы сообщили, что спасательные службы проверяют информацию о взрыве на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле.

По предварительной версии, под цистерной сработало взрывное устройство. Рядом с местом взрыва нашли еще одно взрывное устройство.

Взрывы в России

Напомним, ранее в России горел пороховой завод в Тамбове, перед пожаром раздался взрыв. По данным российских СМИ, за полтора часа огонь якобы удалось потушить. Площадь пожара составляла 300 метров квадратных. Тамбовский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий промышленности боеприпасов и спецхимии.

Как ранее сообщалось, на военном аэродроме в Таганроге прогремели взрывы. В российских пабликах предположили, что по аэродрому в Таганроге были нанесены удары ракетами ATACAMS.

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