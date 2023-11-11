'Командование выведет войска': майор спрогнозировал, что будет после 'потери' Авдеевки

Алексей Гетман отметил, что украинское командование выведет войска из Авдеевки, если будет существовать реальная угроза окружения.

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Что будет, если ВСУ потеряют Авдеевку / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области. Майор запаса НГУ и аналитик Алексей Гетьман рассказал о том, как повлияет вероятная "потеря" города на ситуацию на фронте, сообщает Эспрессо.

Он утверждает, что это не окажет стратегического влияния на Восточный фронт - от Купянска до Угледара. Гетман также добавил, что Авдеевка якобы не имеет большого тактического значения для украинской армии.

Однако россияне продолжают бросать в штурм огромное количество личного состава и военной техники, из-за чего у них бешеные потери на этом направлении. Он отметил, что Авдеевка важна для оккупантов по политическим соображениям - хотя бы какая-то "победа".

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"Линия фронта не может быть стационарной, потому что она проходит по огневым позициям, которые постоянно меняются. Держать там войска ради того, чтобы просто держать, никто не будет, тем более если возникнет реальная вероятность окружения, то командование даст отвод войск", – сказал Гетман.

Кто такой Алексей Гетман? Алексей Гетман-украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Ситуация в Авдеевке

Напомним, как стало известно, Авдеевка в полуокружении с 3-х сторон. Российская армия пытается выманить украинскую артиллерию ценой своих же жизней. Оккупанты проводят точечные атаки, но ежедневные. Захватчики совершают штурмы преимущественно пехотой. Они в разные дни пытаются штурмовать разные позиции.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что Россия готовит еще более мощную атаку на Авдеевку. В то же время он утверждает, что украинские силы крепко держат линию обороны.

В разведке Эстонии дали тревожный прогноз из-за ситуации в Авдеевке. Там отметили, что сложившаяся ситуация на фронте может привести к "падению" города.

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