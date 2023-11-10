"Акула" и "Серна" пошли ко дну: в Крыму затонули российские десантные корабли

Малые десантные корабли РФ затонули после атаки надводных ударных дронов.

https://glavred.info/ukraine/akula-i-serna-pishli-na-dno-u-krimu-zatonuli-rosiyski-desantni-korabli-10515805.html Ссылка скопирована

В Крыму пошли ко дну российские десантные корабли / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ГУР

В Крыму пошли на дно малые десантные корабли Черноморского флота РФ. Их атаковали украинские надводные ударные дроны. Об этом сообщает Главное управление разведки.

Такие данные удалось получить по результатам доразведки в районе бухты Узкая на территории оккупированного Крыма. Речь идет о корабле проекта 1176 "Акула" и корабле проекта 11770 "Серна".

"В результате атаки оба судна россиян пошли ко дну: "Акула" - сразу, "Серна" - еще безуспешно поборолась за живучесть, но тоже затонула ... Охота продолжается!",- отметили в ГУР. видео дня

Взрывы в Крыму утром 10 ноября

Рано утром 10 ноября во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. В частности, взрывы были слышны в Феодосии неподалеку от нефтебазы. Громко было и в Черноморском.

В Министерстве обороны страны-агрессора России заявили, что над Крымом этой ночью якобы уничтожили два беспилотника. Третий БпЛА сбили над территорией Тульской области России.

Впоследствии стало известно, что бойцы ГУР уничтожили два десантных катера РФ в Крыму вместе с экипажем. На судах находился экипаж и бронированная техника, в том числе БТР-82.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.