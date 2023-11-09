Жесткий взрыв и большой столб дыма: в Севастополе произошла мощная "бавовна"

В Сети сообщают о том, что в результате взрыва во многих домах задрожали окна.

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В Севастополе прогремел мощный взрыв / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram/Крымский ветер

В оккупированном Крыму прозвучал мощный взрыв. В Сети сообщают о том, что в Севастополе задрожали окна от взрыва.

После этого в центральной части города "полетели" машины скорой помощи.

Позже в Сети появилось фото, на котором виден столб дыма над морем.

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Что говорят оккупанты

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что оккупанты якобы уничтожили "воздушную цель".

В Минобороны РФ придумало версию о том, что оккупантам якобы удалось сбить украинскую противокорабельную ракету "Нептун" по объектам на территории РФ.

Взрывы в Крыму

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму в ночь на 30 октября гремели взрывы – под удар попал ракетно-зенитный полк ПВО, 17 оккупантов ранены. Около трех часов ночи была совершена ракетная атака по базе российских оккупантов рядом с населенным пунктом Еленовка на западе оккупированного полуострова.

Позже появились новые детали удара АТАСМЅ по целям в Крыму. СМИ сообщили о новых подробностях ночного удара по Крыму. Целью были пусковые установки и техника ракетно-зенитного полка ПВО МО РФ на полуострове.

Также в Военно-морских силах прокомментировали удары по оккупированному Россией Крыму и сообщили, что было целью удара. Целью обстрела стали дорогостоящие системы ПВО, которые имели большой радиус покрытия.

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