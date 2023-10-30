Координаты базы сдали: новые детали удара АТАСМЅ по целям в Крыму

Появились новые детали сегодняшнего массированного удара по оккупированному Россией Крыму. Как стало известно из источников, обстрел военных баз РФ на территории полуострова происходил с помощью полученных из США ракет АТАСМЅ. Об этом сообщает проект ВЧК-ОГПУ в телеграм.
По данным ВЧК-ОГПУ, губернатор Крыма и военные предпочли отмолчаться, отчитавшись о якобы сбитых Storm Shadow и БПЛА.
"Целью удара были пусковые установки и техника ракетно-зенитного полка ПВО МО РФ, который сейчас дислоцируется вблизи станции Еленовка Черноморского района. Первые удары начались примерно в 3 утра, в результате падения ракет повреждено и уничтожено по меньшей мере 5 машин, среди которых КАМАЗ, входящий в состав обслуживания систем противовоздушной обороны, ГАЗ-66 с радиолокационной системой, которая в нем находилась", - говорится в сообщении.видео дня
По данным проекта, жертвами атаки стали более 20 военнослужащих, один из раненых находится в тяжелом состоянии и за его жизнь борются военные медики.
"Сигнал "ракетная опасность" длился более получаса, ближе к 4 часам утра, по данным российской разведки, должна была быть атака беспилотниками, однако массированных прилетов БПЛА в результате не произошло. Сейчас спецслужбы изучают обломки ATACMS, и ведутся поиски тех, кто сдал координаты военной техники - удары осуществляли с ювелирной точностью", - резюмирует ВЧК-ОГПУ.
Удары по Крыму
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 30 октября в оккупированном Крыму произошли серии взрывов. Российские источники указывают, что полуостров был атакован ракетами типа ATACMS. В результате этих событий 17 российских военных получили ранения, а также повреждены 5 единиц военной техники.
В то же время, местный гауляйтер Михаил Развожаев заявил, что силы Черноморского флота отражают атаку беспилотников.
Также, Украина готовится к полному уничтожению Крымского моста. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
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