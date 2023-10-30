"Это провальная ошибка": генера-майор указал на проблемы оккупантов

Виктор Ягун заявил, что российские оккупанты наступают на одни и те же грабли уже много лет.

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Оккупанты допустили огромную ошибку в войне / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, скриншот из видео, Минобороны РФ

Россия допустила провальную ошибку в войне, которую начала против Украины. Об этом во время чата на Главреде рассказал генерал-майор запаса, бывший заместитель главы СБУ, эксперт по вопросам нацбезопасности Виктор Ягун.

Самым главным провалом стало то, что Кремль поверил агентуре, которая действовала в Украине.

"Они поверили агентуре, в которую они вкладывали деньги, а, во-вторых, в том, что они не поняли, что мы разные", - говорит Ягун.

Генерал-майор не отрицает, что оккупанты могли бы действовать иначе, если бы понимали, что украинцы и россияне разные.

"Для них мы те же, только почему-то говорим на "искажённом русском языке", "гекаем" и любим сало. Но на самом деле мы другие, и если в России до сих пор этого не поняли, это их проблемы. Я называю это "Чернобаевкой российских спецслужб", которые уже много лет наступают на одни и те же грабли", - добавил Ягун.

Смотрите видео чата с Виктором Ягуном на Главреде:

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

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