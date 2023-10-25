Удар по базе спецназ РФ в Крыму: уничтожено и покалечено более 50 ГРУшников - СМИ

Недалеко от Севастополя ракета попала в базу спецназа РФ (бывший ГРУ), сообщили в Сети.

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Нанесен удар по базе спецназа РФ в Крыму / Коллаж: Главред, Фото: pixabay.com, mil.ru

В результате удара по объектам российских оккупантов в Крыму уничтожено и ранено более 50 захватчиков РФ.

24 октября недалеко от Севастополя ракета попала в базу спецназа (бывший ГРУ). В результате ликвидированы 24 спецназовца РФ, ранены – 29, говорится в сообщении Telegram-канала Кремлевская табакерка.

В сообщении отмечается, что раненых оккупантов развезли по разным больницам Крыма, чтобы не привлекать внимания к такому количеству пострадавших военных.

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"На месте удара также было небольшое количество боекомплекта, его детонация и то, что ракета была очень мощной, стали причинами того, что взрыв настолько сильно почувствовали в Севастополе", - отмечается в сообщении.

Как утверждается, вражеские позиции были атакованы двумя ракетами и одним беспилотником. При этом одна из ракет попала в намеченную цель.

"Ракета попала в "секретную базу спецназа", находящуюся недалеко от Севастополя. Отметим, что объект настолько засекречен, что ни один из источников не стал говорить, где находится эта база. "Объект расположен на некотором удалении от Севастополя, в безлюдном месте, плюс во время удара было уже темно. Потому повезло, что большинство жителей города не увидели, куда именно попала ракета", - сказал один из наших собеседников", - пишут авторы публикации.

Также уточняется, что на базе, куда пришелся удар, по словам источников, "проводились тренировки спецназа Главного управления Генштаба (ГРУ). Там готовили оккупантов, которые скоро должны были быть направлены в Херсонскую и Запорожскую области".

Ранее сообщалось о том, что в Крыму пожаловались на взрывы несмотря на то, что тревоги не было. В Севастополе вечером 24 октября прозвучал мощный взрыв, от которого задрожали окна.

Ранее СМИ писали, что российские оккупанты разместили самолеты МиГ-31 на аэродроме "Бельбек". Спикер Воздушных сил Юрий Игнат тогда намекнул, что "охота ВСУ на аэродромы будет продолжаться".

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