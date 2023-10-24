'Что шарахнуло? Два прилета будто': в Крыму жалуются на взрывы, тревоги не было

В Севастополе вечером 24 октября прозвучал мощный взрыв, от которого задрожали окна, сообщил корреспондент "Крым. Реалии".
Пророссийские Telegram-каналы жалуются на взрывы сразу в нескольких районах Севастополя.
"Хлопки" было слышно в радиусе 7 км, в том числе в Балаклаве, где размещен ряд военных объектов, подконтрольных российской группировке.
"Взрывы в западном Крыму и Севастополе. Взрыв в 7 км было слышно. В Балаклаве был взрыв сильный, такое чувство, что очень близко... Что шарахнуло? Два прилета будто", - жалуются местные.
Отмечается, что взрывы прогремели до воздушной тревоги. Оккупационные "власти" утверждают, что "все спокойно". Вскоре появилась информация о якобы работе ПВО.
Журналист Денис Казанский пишет о "мощнейшем прилете" по аэродрому Бельбек в Севастополе, где базировалась российская авиация.
"Воздушную тревогу объявили уже после удара. Пуски ракет российская ПВО засечь даже не смогла", - утверждает Казанский.
Удары по российской авиации
В результате ударов армии Украины ракетами ATACMS по аэродромам российских оккупантов в захваченных Бердянске и Луганске были уничтожены 7 вертолетов Ка-52 и два вертолета Ми-8. Также 15 вертолетов – 8 Ка-52 и 7 Ми-8 – получили повреждения.
Всего потери страны-агрессора России в войне против Украины в последнее время увеличились на 90% - из-за штурмов, проводимых армией оккупантов в районе Авдеевки.
Ранее СМИ писали, что российские оккупанты разместили самолеты МиГ-31 на аэродроме "Бельбек". Спикер Воздушных сил Юрий Игнат тогда намекнул, что "охота ВСУ на аэродромы будет продолжаться".
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