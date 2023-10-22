Из-за штурмов в Авдеевке потери русских войск выросли на 90% - британская разведка

Потери России в последнее время в войне против Украины увеличились на 90%. Этому предшествовали штурмы оккупантов в районе Авдеевки.

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Британская разведка считает, что РФ с начала вторжения потеряла от 150 до 190 тысяч человек / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Нацполиция Украины

Потери страны-агрессора России в войне против Украины увеличились на 90% ‒ из-за штурмов, которые армия оккупантов проводят в районе Авдеевки. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщают офицера Минобороны Британии в сервисе микроблогов Twitter.

"Недавнее российское наступление на Авдеевку привело к увеличению потерь россиян на 90%, зафиксированных украинским Минобороны", ‒ говорится в тексте.

Как отмечает британские разведки, с февраля 2022 года страна-агрессор Россия всерьез усилила мобилизацию и вербовку наемников (это основной фактор способности РФ поддерживать войну против Украины).

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Разведка считает, что РФ с начала вторжения потеряла от 150 до 190 тысяч солдат убитыми и ранеными, а общее количество (включая вернувшихся на поле боя раненых) колеблется от 240 до 290 тысяч.

В разведке добавили, что данные не включают раненых и погибших наемников, которые воюют на стороне страны-агрессора РФ.

Ситуация в Авдеевке

Ранее руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал о том, что российские оккупанты лезут, как тараканы, пытаясь взять Авдеевку в окружение. Четвертые сутки в Авдеевке продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты бьют из всего, что у них есть. ВСУ держат свои позиции.

В ОП рассказали о ситуации в Авдеевке и отметили, что там продолжаются ожесточенные бои. РФ активизировалась на Авдеевском направлении, чтобы отвлечь внимание украинских военных и остановить защитников на Южном и Запорожском направлениях.

Недавно стало известно о том, что Москва установила новый дедлайн для "взятия" Донетчины - до 31 декабря. Именно с этим связано то, что враг пытается уничтожить город и захватить его. Если врагу удастся взять город, то оккупанты окажутся на стратегических высотах.

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