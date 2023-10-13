Долетит до Пскова с 50-килограмовой взрывчаткой: в Украине создали "невидимый" дрон

Представитель компании-производителя утверждает, что украинский дрон не заметит российская РЕБ и его почти невозможно сбить.

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В Украине создали дрон-камикадзе, который может долететь до Пскова / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Украине создали дрон-камикадзе, который может пролететь 700 километров и перенести 50 килограммов. Этот дрон сложно зафиксировать и сбить. Об этом заявила представитель компании-производителя дронов, сообщает ТСН.

Этот дрон может долететь до российского Пскова. Его запуск производится через специальную установку. Если дрон уже будет пикировать на подлете к цели, то сбить его будет почти невозможно.

В компании утверждают, что этот дрон в разы лучше "Шахедов", которые Иран передал России для ударов по Украине.

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"Технологически более совершенный по всем показателям. В первую очередь потому, что у нас есть доступ к мировым технологиям, которыми мы очень активно пользуемся", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина наладит производство систем ПВО. Глава ОП Андрей Ермак заявил о том, что для организации производства ПВО в Украину приедут соответствующие специалисты для разработки дорожной карты.

Недавно в ОП признались, что у Украины есть образцы ракет с дальностью до 1000 км. Эти экспериментальные образцы уже отработаны.

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