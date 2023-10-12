Подоляк – об оружии Украины: у нас есть образцы ракет с дальностью до 1000 км

Контрнаступление ВСУ на юге показало, что Украине нужно дальнобойное оружие, поэтому производство таких ракет у Киева в приоритете, сказал Михаил Подоляк.

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У Украины есть образцы ракет с дальностью 750-1000 км, нужно усиление финансирования и производств - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

У Украины уже есть экспериментальные образцы ракет с дальностью 750-1000 километров. Контрнаступление на юге показало, что нужно дальнобойное оружие, поэтому его производство в приоритете. Программа требует дополнительного финансирования и расширения мощностей. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщает 24 канал, чиновник рассказал о том, что у Украины уже есть образцы дальнобойных ракет и нужны дополнительные финансовые средства и расширение мощностей, чтобы производить такое вооружение.

"Если мы хотим иметь паритет (с агрессором Россией, - ред.), то нужно не только дроновое производство, а ракетное производство. И у нас есть уже отработанные экспериментальные образцы, которые имеют 750-1000 километров дальности", - объяснил ситуацию Подоляк. видео дня

По словам советника главы ОП, Киев намерен сделать ставку на производство дальнобойных ракет, а контрнаступление ВСУ на юге показало, что у армии есть в них потребности.

"Украина не может построить за полгода, например, тысячу ракет, или две тысячи ракет. Но производство есть, мы инвестируем в это все. Государство над этим работает", - добавил он.

Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина также намерена вкладываться в производство дронов различной мощности и модификации для уничтожения вражеской военной техники.

Ракеты Нептун в войне России против Украины

Армия Украины потопила крейсер "Москва" 14 апреля 2022 года, на второй месяц полномасштабной войны. Флагман Черноморского флота российских оккупантов был уничтожен противокорабельными ракетами Нептун. Сокрушительный удар по "Москве" – самая дорогая потеря России в войне.

Украина модернизирует ракеты Нептун, они смогут долетать до Москвы, написали журналисты The War Zone. По их данным, Нептун с дальностью около 400 километров уже применялся для уничтожения зенитных ракетных комплексов РФ С-400 в оккупированном Крыму.

Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа отметил, что ракету Нептун испытали в войне с Россией, первый удар был по фрегату Адмирал Эссен. По словам военачальника, Москва настолько не верила в украинскую армию, что отправила в зону поражения флагман Черноморского флота "Москва".

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