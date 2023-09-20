Ракету Нептун испытали в боях с РФ, первый удар был по "Адмирал Эссен" – ВМСУ

Россия не верила, что у Украины есть мощное оружие, поэтому послала в зону поражения флагман Черноморского флота – крейсер "Москву", отметил Алексей Неижпапа.

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ВСУ в апреле прошлого года подбили ракетами Нептун российский фрегат "Адмирал Эссен" / Коллаж: Главред, фото: СНБО, Википедия

Украина не успела провести полноценные испытания отечественной противокорабельной ракеты Нептун и в связи с нападением войск агрессора России проверяла ракету уже в реальных боях с российскими оккупантами. Первым под удар попал фрегат "Адмирал Эссен". Захватчики не верили в мощь украинского дальнобойного вооружения и послали в зону поражения флагман Черноморского флота, крейсер "Москва". Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа.

В комментарии The Wall Street Journal он рассказал о том, что ракета Нептун изначально должна была пройти предварительные испытания, однако мероприятия не успели провести из-за полномасштабного нападения России. Поэтому ракету испытывали уже на реальных целях – в боях с вражескими войсками.

Украина атаковала Адмирал Эссен ракетами Нептун

По словам Неижпапы, армия Украины нанесла удары ракетами Нептун (в начале апреля прошлого года, - ред.) по фрегату российских оккупантов Адмирал Эссен. Но системы радиоэлектронной борьбы корабля РФ помешали ракетам. Фрегат получил незначительные повреждения, несколько моряков получили ранения.

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Алексей Неижпапа также подчеркнул, что, несмотря на инцидент, россияне не поверили, что у ВСУ есть "настоящее ракетное оружие, и продолжали пытаться доминировать в наших районах". Поэтому они отправили в зону поражения крейсер "Москва".

Ракеты Нептун в войне с Россией

14 апреля 2022 года, на второй месяц войны с агрессором Россией, ВСУ двумя противокорабельными ракетами Нептун потопили крейсер "Москва". Украинские ракеты сокрушили флагман вражеского Черноморского флота, а сам корабль стал одной из самых дорогих потерь захватчиков в войне.

Украина модернизирует ракеты Нептун, они смогут долетать до Москвы, написали журналисты проекта The War Zone. По данным журналистов, дальность ракеты составляет около 400 км и ее применили для уничтожения ЗРК С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму.

В Евпатории 14 сентября был уничтожен российский ЗРК "Триумф". По данным журналистов, операцию провели СБУ и ВМС. Удар был нанесен ракетами Нептун.

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