Били "Нептунами" и БПЛА: в Евпатории уничтожен российский ЗРК "Триумф"

Ночью 14 сентября контрразведка СБУ и Военно-морские силы провели уникальную операцию возле Евпатории.

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С-400 "Триумф" был уничтожен в Евпатории / Коллаж: Главред, фото: Википедия, соцсети

В районе временно оккупированной Евпатории в ночь на 14 сентября был уничтожен российский комплекс противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Об этом сообщил ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

Ночью контрразведка СБУ и Военно-морские силы провели уникальную операцию возле Евпатории, уничтожив комплекс "Триумф", стоимостью $1,2 млрд. По цели отработали беспилотники и ракеты "Нептун", пишет LIGA.net.

Сначала беспилотники ударили по радарам и антеннам, лишив комплекс "глаз", а после выведения из строя радиолокационных станций, два "Нептуна" прилетели в пусковые установки С-400 "Триумф".

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С-400 "Триумф" - что о нем известно

С-400 "Триумф" - это российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения. Создан для поражения самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других.

Отметим, что эти системы россияне применяют не только как противовоздушную оборону, но и для обстрелов Украины. Поскольку С-400 не предназначены для наземных ударов, они крайне неточные и разрушительные.

Взрывы в Крыму

В Евпатории (временно оккупированный Крым) рано утром 14 сентября прогремели взрывы. Крымский мост перекрывали на несколько часов.

Местные жители сообщали, что под Евпаторию прилетели беспилотные летательные аппараты. Они утверждали, что дроны, вероятно, попали в российскую установку ПВО.

Ночью 13 сентября в Севастополе гремели мощные взрывы - оккупационные власти города заявили о ракетном ударе и мощном пожаре на судоремонтном заводе.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что в оккупированном Севастополе в результате ночной атаки был поражен большой российский десантный корабль. Также повреждена подлодка РФ.

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